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TRT 1 neden şifreli? TRT şifre sorunu nasıl çözülür?

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#Trt#Trt 1 Neden Şifreli#Trt 1 Neden Açılmıyor
TRT 1 neden şifreli TRT şifre sorunu nasıl çözülür
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 17:00

TRT 1 neden şifreli ve açılmıyor sorusu pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. EURO 2024 Grup maçları çerçevesinde TRT 1 ekranlarındaki yayınları izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1 yayınında şifre ile karşılaşınca nedenlerini araştırmaya başladı. Peki, TRT 1 neden şifreli? TRT şifre sorunu nasıl çözülür? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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TRT 1'in (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu) zaman zaman şifreli yayın yapmasının nedeni yayın hakları gereğiyle gerçekleşmektedir. Bazı spor müsabakaları, filmler veya özel etkinliklerin yayın hakları ulusal sınırlarla sınırlıdır. Bu nedenle, TRT 1 bu tür içerikleri yayınlarken sadece Türkiye sınırları içinde izlenmesini sağlamak için şifreleme kullanabilir. 

TRT 1 ŞİFRELİ SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

EURO2024 maçlarını izlerken TRT 1’in şifreye girmesi durumunda, güncel TRT-1 frekanslarını girerek bu sorunu çözebilirsiniz. İşte adım adım nasıl yapacağınız:

En Basit Yöntem: TKGS Güncelleme

  1. Menü Tuşuna Basın: Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın.
  2. Kurulum ve TKGS Güncelle: Menüden "Kurulum" seçeneğine girin ve "TKGS Güncelle" seçeneğini bulun. TKGS Güncelleme Modu kapalı olacak.
  3. Güncellemeyi Başlatın: Güncellemeyi başlat dedikten sonra işlem tamamlanacaktır.

Diğer Yöntem: Manuel Frekans Güncelleme (Biss Key veya TP Ekle)

  1. Menü Tuşuna Basın: Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın.
  2. TP Ekle: Menüden "TP Ekle" seçeneğini bulun. Bu seçenek genellikle ayarlar veya kanal ayarları bölümünde yer alır.
  3. Güncel TRT1 Frekanslarını Girin: "TP Ekle" seçeneğine girdikten sonra, mavi tuşa basarak yeni TP ekleme ekranına geçin.
    • Frekans: 11794
    • Polarizasyon: Dikey (V)
    • Sembol Oranı: 30000
    • FEC: 3/4
  4. Okey Tuşuna Basın: Güncel frekans bilgilerini girdikten sonra "Okey" tuşuna basarak frekansları kaydedin.
  5. Exit ile Çıkın: Menüden çıkmak için "Exit" tuşuna basın.
  6. Yeni Kanalları Bulun: Yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonuna eklenir. Kanal listesinin sonuna giderek TRT1 HD’yi bulun.
  7. TRT 1'i bulun:  TRT1 HD’yi bulduktan sonra, maçları kaldığınız yerden izlemeye devam edebilirsiniz.
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