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Travmalarıyla savaşan bir yıldız... 'Kenan, içindeki çocuğu büyütememiş bir karakter'

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#Alp Navruz#Piyasa#Kanal D
Travmalarıyla savaşan bir yıldız... Kenan, içindeki çocuğu büyütememiş bir karakter
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 11:25

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Piyasa'da anne baskısıyla yalnızlaşan, travmalarıyla savaşan yıldız bir oyuncu Kenan karakterine hayat veren Alp Navruz heyecanını paylaştı. "Güzel bir kadromuz var. Tüm ekip de oyuncular da gayet keyifli" diyen Navruz, "Daha önce bir oyuncuyu canlandırmamış, bu kadar aktif bir rol oynamamıştım, o anlamda Kenan beni çok heyecanlandırdı." şeklinde konuştu.

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TRAVMALARIYLA SAVAŞAN BİR YILDIZ

Dizide karizmatik, duygusal ve travmalarıyla savaşan yıldız bir oyuncuyu canlandıran Navruz karakteriyle ilgili şunları söyledi:

Daha önce bir oyuncuyu canlandırmamıştım. O anlamda beni heyecanlandırdı. Kolay olur sandım ama biraz riskli. Kendimin zıddı bir karakteri oynuyorum. O anlamda beni geliştiren farklı bir gözle dünyaya bakabiliyorum. Kenan, içindeki çocukla yaşayan, o çocuğu henüz büyütememiş bir karakter. Zamanla onun değişmesini göreceğiz. O yönden oyunculuk anlamında iyi bir şey bu değişimini görmek.

Travmalarıyla savaşan bir yıldız... Kenan, içindeki çocuğu büyütememiş bir karakter

"HER KARAKTERİN AYRI HİKAYESİ VAR"

Dizinin hikayesinden çok etkilendiğini söyleyen Navruz, "Dizideki tüm karakterlerin bir hikayesi olduğu için hepsini sevdim. Ekibimizde gerçekten izleyip öğrenebileceğimiz insanlar var. Daha önce tanıdığım arkadaşlarım da var. O yönden kendimi şanslı hissediyorum."

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Travmalarıyla savaşan bir yıldız... Kenan, içindeki çocuğu büyütememiş bir karakter

Piyasa çok yakında Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.

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#Alp Navruz#Piyasa#Kanal D

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