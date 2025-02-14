Travmalarıyla savaşan bir yıldız... 'Kenan, içindeki çocuğu büyütememiş bir karakter'

Haberin Devamı

TRAVMALARIYLA SAVAŞAN BİR YILDIZ

Dizide karizmatik, duygusal ve travmalarıyla savaşan yıldız bir oyuncuyu canlandıran Navruz karakteriyle ilgili şunları söyledi:

Daha önce bir oyuncuyu canlandırmamıştım. O anlamda beni heyecanlandırdı. Kolay olur sandım ama biraz riskli. Kendimin zıddı bir karakteri oynuyorum. O anlamda beni geliştiren farklı bir gözle dünyaya bakabiliyorum. Kenan, içindeki çocukla yaşayan, o çocuğu henüz büyütememiş bir karakter. Zamanla onun değişmesini göreceğiz. O yönden oyunculuk anlamında iyi bir şey bu değişimini görmek.

"HER KARAKTERİN AYRI HİKAYESİ VAR"

Dizinin hikayesinden çok etkilendiğini söyleyen Navruz, "Dizideki tüm karakterlerin bir hikayesi olduğu için hepsini sevdim. Ekibimizde gerçekten izleyip öğrenebileceğimiz insanlar var. Daha önce tanıdığım arkadaşlarım da var. O yönden kendimi şanslı hissediyorum."

Haberin Devamı

Piyasa çok yakında Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.