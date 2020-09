Travelers dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Travelers oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Dizi, klasik bir kıyamet senaryosu işliyor. Gelecekte büyük bir kıyamet kopuyor ve insanlık neredeyse yok olma tehdidi altındadır. Gelecekten gelerek, geçmişi değiştirme çabası 3 sezon sürüyor. 3. sezon sonunda Netflix bir karar alarak diziye final yaptırıp, bitiriyor.

Travelers Dizisinin Konusu Nedir?

Dizide hikaye, günümüzden yüzlerce yıl sonrasında geçiyor. Kıyamet sonrası, insan nüfusu çok azalmıştır. Gelecekte teknoloji gelişmiştir ve bir grup insan zaman makinesi keşfederler. Kendilerine “Travelers” adını veren bu grup, geçmişe giderek, kıyamete sebep olan olayları önleyip, geleceği şekillendirmek isterler.

Grubun lideri FBI ajanı Grant Mac Laren (Eric McCormack)’dir. Grubun diğer üyeleri; engelli fakat çok zeki olan Marcy (Mackenzie Porter), Marcy’nin sosyal çalışanı David (Patrick Gilmore), liseli bir genç olan Trevor (Jared Paul Abrahamson), şiddete maruz kalan bir anne olan Carly (Nesta Marlee Cooper), eroin bağımlısı üniversiteli Philip (Reilly Dolman)’dır.

Grupta bulunanlar geçmişe bedenen gitmiyorlar. Geçmişe yolculuğu bilinç şeklinde yapıp, ölmek üzere olan insanların bedenlerine bilinçlerini transfer ediyorlar. Böylece başka bedenlerde, geçmişi düzeltmeye çalışıyorlar.

Travelers Kaç Bölüm ve Sezon?

2016 yılında yayınlanmaya başlayan Travelers 3 sezon ekranlarda kalmıştır. 1. ve 2. sezonlar 12’şer, 3. sezon ise 10 bölümden oluşuyor.

Travelers Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimlerdir?

Dizinin başrollerinde;

Eric McCormack (Perception, Will&Grace, Atypical, The Mysteries of Laura, Robot Chicken),

Mackenzie Porter (Hell on Wheels, Seattle Superstorm, End Game, Supernatural),

Nesta Marlee Cooper (See, Motive, The 100, The Edge of Seventeen, The Heroes Reborn),

Patrick Gilmore (You Me Her, The Confirmation, No Men Beyond This Point, Arrow)

Jared Paul Abrahamson (Amerikan Soygunu, Keep Whatching, Saftirik Greg’in Günlüğü, Seattle Superstorm) rol almışlardır.

Dizide rol alan diğer oyuncular ise; J. Alex Brinson, Reilly Dolman, Leah Cairns, Arnold Pinnock ve William MacDonald’tır.

Travelers Yönetmeni Kimdir?

Dizinin her bir bölümünü farklı bir yönetmen çekmiştir. Brad Wright (Stargate: Atlantis), Andy Mikita

(Lost Girl, Yıldız Geçidi: Atlantis, Stargate Universe, Blood Ties), Helen Shaver (Yer altı Canavarı2, Büyücüler Kulübü, Vikings, Paranın Rengi), William Waring (Continuum, Yıldız Geçidi: Atlantis, Stargate Universe), Martin Wood (Kill Joys), Amanda Tapping (Continuum) ve Nick Hurran (Sherlock) yönetmen koltuğunda oturan isimlerdir.

Travelers Yapımcısı Kimdir?

Dizinin yapımcıları arasında Brad Wright, John G. Lenic, Carrie Mudd ve Eric McCormack bulunuyorlar.

Travelers Senaristi Kimdir?

Dizinin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlenen Brad Wright aynı zamanda senaryonun kaleme alınmasında da yer alıyor. Diğer senaristler ise; Eric McCormack, MacKenzie Porter ve Nesta Cooper’dır.