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Transit filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

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#Transit#Transit Konusu#Transit Oyuncuları
Transit filminin konusu ne, oyuncuları kimler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 16:06

Christian Petzold tarafından yazılan ve yönetilen Transit filmi 4 Temmuz Perşembe akşamı Beyaz Tv’de ekranlara geliyor. Filmin oyuncu kadrosunda Franz Rogowski, Paula Beer ve Godehard Giese yer alıyor. İşte Transit filmi oyuncuları ve konusu!

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Transit filmi Beyaz Tv’de ekranlara geliyor. Günümüz Parisi yabancı askerlerce işgal edilmişken, Alman bir mülteci olan Georg, ölmüş bir yazarın kimliğini üstlenerek Marsilya’ya kaçar. Oradaki mülteci topluluğuyla yakınlaşan ve yolu bir anne ve oğluyla kesişen Georg, yazarın gizemli karısı Marie’yle tanışır.

TRANSİT FİLMİNİN KONUSU

Alman askerleri Paris’in hemen dışındadır. Gerog, Weidel adlı bir yazarın eşyalarını ulaştırmak için yola çıkar ve Marsilya’ya ulaşır. Fakat şehre geldiğinde Weidel’in işkence korkusundan intihar ettiğini öğrenir. Artık eşyaları ona kalmıştır. Bunların içinde bir roman taslağı, bazı mektuplar ve Meksika Elçiliği’nin vize güvencesi vardır. Sadece ayrılacaklarını kanıtlayabilenler bir liman kentinde bulunabilir ve bu da potansiyel bir ülkeden giriş iznidir. Georg, koşullar gereği Weidel’in kimliğine bürünür. Şehirden ayrılmak için onay beklediği sırada birçok mülteci ile ilişki kuran Georg’un, gizemli Marie ile tanışınca tüm planları değişir.

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TRANSİT FİLMİNİN OYUNCULARI

Franz Rogowski              

Paula Beer        

Godehard Giese            

Maryam Zaree 

Barbara Auer   

Emilie De Preissac         

Sebastian Hülk 

Matthias Brandt            

Antoine Oppenheim     

Lilien Batman   

Alex Brendemühl          

Trystan Wyn Puetter    

Justus Von Dohnanyi

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#Transit#Transit Konusu#Transit Oyuncuları

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