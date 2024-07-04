Transit filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

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Transit filmi Beyaz Tv’de ekranlara geliyor. Günümüz Parisi yabancı askerlerce işgal edilmişken, Alman bir mülteci olan Georg, ölmüş bir yazarın kimliğini üstlenerek Marsilya’ya kaçar. Oradaki mülteci topluluğuyla yakınlaşan ve yolu bir anne ve oğluyla kesişen Georg, yazarın gizemli karısı Marie’yle tanışır.
TRANSİT FİLMİNİN KONUSU
Alman askerleri Paris’in hemen dışındadır. Gerog, Weidel adlı bir yazarın eşyalarını ulaştırmak için yola çıkar ve Marsilya’ya ulaşır. Fakat şehre geldiğinde Weidel’in işkence korkusundan intihar ettiğini öğrenir. Artık eşyaları ona kalmıştır. Bunların içinde bir roman taslağı, bazı mektuplar ve Meksika Elçiliği’nin vize güvencesi vardır. Sadece ayrılacaklarını kanıtlayabilenler bir liman kentinde bulunabilir ve bu da potansiyel bir ülkeden giriş iznidir. Georg, koşullar gereği Weidel’in kimliğine bürünür. Şehirden ayrılmak için onay beklediği sırada birçok mülteci ile ilişki kuran Georg’un, gizemli Marie ile tanışınca tüm planları değişir.
TRANSİT FİLMİNİN OYUNCULARI
Franz Rogowski
Paula Beer
Godehard Giese
Maryam Zaree
Barbara Auer
Emilie De Preissac
Sebastian Hülk
Matthias Brandt
Antoine Oppenheim
Lilien Batman
Alex Brendemühl
Trystan Wyn Puetter
Justus Von Dohnanyi