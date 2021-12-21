Transformers 5: Son Şövalye oyuncuları kimler, konusu nedir? Transformers 5: Son Şövalye özeti

Transformers serisinin beşincisi yeniden ekranlarda! Transformers 5: Son Şövalye, başrolünde Mark Wahlberg ile Anthony Hopkins görev almıştır. Filmin standart, 3 boyutlu ve IMAX 2D ile IMAX 3D seçeneklerine sahip olarak 21 Haziran 2017 tarihinde vizyona girilmiştir. İşte, Transformers 5: Son Şövalye oyuncuları ve konusu...
TRANSFORMERS 5: SON ŞÖVALYE KONUSU
Son Şövalye, Transformers serisinin özündeki efsaneleri paramparça ediyor ve kahraman olmanın anlamını yeninden tanımlıyor. İnsanlar ve Transformerlar savaşta, Optimus Prime gitmiş. Geleceğimizi kurtarmanın anahtarı geçmişin sırlarında ve Transformerların dünyadaki gizli geçmişinde yatıyor. Dünyamızı kurtarmak Cade Yeager (Mark Wahlberg); Bumblebee; bir İngiliz lordu (Sör Anthony Hopkins) ve bir Oxford profesöründen (Laura Haddock) oluşan beklenmedik bir ittifaka düşüyor. Herkesin hayatında fark yaratması istenen bir an gelir. Transformers 5: Son Şövalye’de avlananlar kahraman olacak. Kahramanlar kötüler olacak. Yalnızca bir dünya ayakta kalacak: ya onlarınki ya da bizimki...
TRANSFORMERS 5: SON ŞÖVALYE OYUNCULARI
Mark Wahlberg rolü Cade Yeager.
Stanley Tucci rolü Merlin
Isabela Moner rolü Izabella
Josh Duhamel rolü William Lennox.
John Turturro rolü Seymour Simmons.
Santiago Cabrera rolü Santos
Laura Haddock rolü Vivian Wembley
Anthony Hopkins rolü Sir Edmund Burton
Liam Garrigan rolü Kral Arthur
Jerrod Carmichael rolü Jimmy