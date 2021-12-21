Transformers 5: Son Şövalye oyuncuları kimler, konusu nedir? Transformers 5: Son Şövalye özeti

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Transformers serisinin beşincisi yeniden ekranlarda! Transformers 5: Son Şövalye, başrolünde Mark Wahlberg ile Anthony Hopkins görev almıştır. Filmin standart, 3 boyutlu ve IMAX 2D ile IMAX 3D seçeneklerine sahip olarak 21 Haziran 2017 tarihinde vizyona girilmiştir. İşte, Transformers 5: Son Şövalye oyuncuları ve konusu...

TRANSFORMERS 5: SON ŞÖVALYE KONUSU

Son Şövalye, Transformers serisinin özündeki efsaneleri paramparça ediyor ve kahraman olmanın anlamını yeninden tanımlıyor. İnsanlar ve Transformerlar savaşta, Optimus Prime gitmiş. Geleceğimizi kurtarmanın anahtarı geçmişin sırlarında ve Transformerların dünyadaki gizli geçmişinde yatıyor. Dünyamızı kurtarmak Cade Yeager (Mark Wahlberg); Bumblebee; bir İngiliz lordu (Sör Anthony Hopkins) ve bir Oxford profesöründen (Laura Haddock) oluşan beklenmedik bir ittifaka düşüyor. Herkesin hayatında fark yaratması istenen bir an gelir. Transformers 5: Son Şövalye’de avlananlar kahraman olacak. Kahramanlar kötüler olacak. Yalnızca bir dünya ayakta kalacak: ya onlarınki ya da bizimki...

TRANSFORMERS 5: SON ŞÖVALYE OYUNCULARI

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Mark Wahlberg rolü Cade Yeager.



Stanley Tucci rolü Merlin



Isabela Moner rolü Izabella



Josh Duhamel rolü William Lennox.



John Turturro rolü Seymour Simmons.



Santiago Cabrera rolü Santos



Laura Haddock rolü Vivian Wembley



Anthony Hopkins rolü Sir Edmund Burton



Liam Garrigan rolü Kral Arthur



Jerrod Carmichael rolü Jimmy