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Transformers 5: Son Şövalye oyuncuları kimler, konusu nedir? Transformers 5: Son Şövalye özeti

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Transformers 5: Son Şövalye oyuncuları kimler, konusu nedir Transformers 5: Son Şövalye özeti

Transformers film serisinin beşincisi olan Transformers 5: Son Şövalye yeniden ekranlarda izleyicisiyle buluşuyor. Yönetmenliğini Michael Bay'ın yaptığı Transformers 5: Son Şövalye, 2017 yılı Amerikan- İngiliz yapımı bilmkurgu filmidir. Bu akşam yayınlanacak olan Transformers 5: Son Şövalye konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte film hakkında bilgiler...

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Transformers serisinin beşincisi yeniden ekranlarda! Transformers 5: Son Şövalye, başrolünde Mark Wahlberg ile Anthony Hopkins görev almıştır. Filmin standart, 3 boyutlu ve IMAX 2D ile IMAX 3D seçeneklerine sahip olarak 21 Haziran 2017 tarihinde vizyona girilmiştir. İşte, Transformers 5: Son Şövalye oyuncuları ve konusu...

TRANSFORMERS 5: SON ŞÖVALYE KONUSU

Son Şövalye, Transformers serisinin özündeki efsaneleri paramparça ediyor ve kahraman olmanın anlamını yeninden tanımlıyor. İnsanlar ve Transformerlar savaşta, Optimus Prime gitmiş. Geleceğimizi kurtarmanın anahtarı geçmişin sırlarında ve Transformerların dünyadaki gizli geçmişinde yatıyor. Dünyamızı kurtarmak Cade Yeager (Mark Wahlberg); Bumblebee; bir İngiliz lordu (Sör Anthony Hopkins) ve bir Oxford profesöründen (Laura Haddock) oluşan beklenmedik bir ittifaka düşüyor. Herkesin hayatında fark yaratması istenen bir an gelir. Transformers 5: Son Şövalye’de avlananlar kahraman olacak. Kahramanlar kötüler olacak. Yalnızca bir dünya ayakta kalacak: ya onlarınki ya da bizimki...

TRANSFORMERS 5: SON ŞÖVALYE OYUNCULARI

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Mark Wahlberg rolü Cade Yeager.

Stanley Tucci rolü Merlin

Isabela Moner rolü Izabella

Josh Duhamel rolü William Lennox.

John Turturro rolü Seymour Simmons.

Santiago Cabrera rolü Santos

Laura Haddock rolü Vivian Wembley

Anthony Hopkins rolü Sir Edmund Burton

Liam Garrigan rolü Kral Arthur

Jerrod Carmichael rolü Jimmy

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