Tranquilo ne demek? Survivor'da geçen 'tranquilo' nedir?

Survivor 2020'nin geçtiğimiz günlerdeki bölümünde Berkan oyun sonrası sevincini yaşarken "tranquilo" kelimesini kullandı.Oyun sonrasında Berkan “Baba tranquilo sakin” diye bağırdı. Acun Ilıcalı, Berkan’dan tranquilo’nun anlamını sordu. Berkan’ın soruya verdiği cevap ise Acun Ilıcalı’yı güldürdü. Tranquilo, İspanyolca bir kelime olup Türkçesi “sakin” demektir.

İspanyolca Kökeni

İspanyolca ya da Kastilya dili (İspanyolca: español veya castellano), Romen dillerinden biri. Kökeni İspanya'nın Kastilya bölgesine dayanır. 480 milyona yakın kişinin ana dili olarak konuştuğu İspanyolca, dünyada en çok konuşulan ikinci dildir.

İspanyolca Hangi ülkelerde kullanılıyor

İspanyolca dünyada en çok ülkede resmî dil olarak kabul edilen dildir. Resmî dil olarak İspanyolcayı kullanan ülkeler: İspanya, Küba, Arjantin, Bolivya, Kolombiya, Kosta Rika, Şili, Ekvador, Guatemala, Honduras, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Uruguay ve Venezuela'dır.

Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasası bir resmî dil tanımlamamakla birlikte, ülkenin genelinde İngilizceden sonra en çok konuşulan ikinci dil İspanyolcadır. Ülke içinde ana dili İspanyolca olan 41 milyon kişi vardır. Özellikle güney bölgelerinde sadece İspanyolca konuşarak yaşanabilir.

İspanyolca; Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Amerikan Devletleri Örgütü, İbero-Amerikan Devletleri Örgütü, Afrika Birliği, UNASUR, Antarktika Anlaşması Sekreterliği, Latin Birliği, Karayip Ortak Pazarı ve NAFTA gibi uluslararası ve bölgelerarası organizasyonlarda resmî dil olarak kullanılmaktadır.