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Trabzon’dan Türkan Sultan’a onur ödülü

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#Tükan Şoray#Türk Sineması#Sinema Ödülleri
Trabzon’dan Türkan Sultan’a onur ödülü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 09:30

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Trabzon Valiliği’nin katkılarıyla düzenlenen 2. Trabzon Altın Taka Film Festivali, 15-20 Aralık günleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

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Festivalin bu yılki onur ödülü, Türk sinemasının ‘Sultan’ı Türkan Şoray’a verilecek.

14 YIL SONRA

Festivalin ödül gecesine katılacak olan Türkan Şoray, 14 yıl aradan sonra ilk kez Trabzon’da sinemaseverlerle bir araya gelecek. Sanatçı, festivalin yanı sıra başka bir etkinlikle de sevenleriyle buluşacak.

 

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#Tükan Şoray#Türk Sineması#Sinema Ödülleri

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