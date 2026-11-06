Trabzon’dan Türkan Sultan’a onur ödülü

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Festivalin bu yılki onur ödülü, Türk sinemasının ‘Sultan’ı Türkan Şoray’a verilecek.



14 YIL SONRA



Festivalin ödül gecesine katılacak olan Türkan Şoray, 14 yıl aradan sonra ilk kez Trabzon’da sinemaseverlerle bir araya gelecek. Sanatçı, festivalin yanı sıra başka bir etkinlikle de sevenleriyle buluşacak.