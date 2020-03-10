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Televizyon
Haber Giriş: 10.03.2020 - 12:26,Son Güncelleme:/

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu Radyo D canlı yayın aracına konuk oldu

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu Radyo D canlı yayın aracına konuk oldu
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Yıl boyunca farklı illerde dinleyicileriyle buluşan Radyo D, 6 Mart Cuma günü canlı yayın aracı ile Trabzon’daydı.

Radyo D programcılarından Polat Labar ve Adem Metan’ın Trabzon Meydanı’ndan gerçekleştirdiği canlı yayında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu Radyo D canlı yayın aracına konuk oldu.

Başkan Zorluoğlu ve radyo programcısı Adem Metan arasında keyifli bir sohbet gerçekleşti. Başkan Zorluoğlu yayında Trabzon’un turizm anlamında çok ciddi bir atılım yaptığına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Radyo D 104 frekansında...

 

 

 

 

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