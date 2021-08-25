Tozkoparan İskender: Zafer oyuncuları kimler? Tozkoparan İskender: Zafer oyuncuları ve konusu

“Tozkoparan İskender: 1071” ve “Tozkoparan İskender: Zafer” filmlerinde, Tozkoparan İskender’in sevilen çocuk oyuncuları Çağan Efe Ak, Yağız Kılınç, Leya Kırşan, Tuana Naz Tiryaki ve Deniz Erayvaz’ın yanı sıra, Yusuf Gökhan Atalay ve Burak Alkaş gibi başarılı oyuncuları ve Cem Uçan, Eren Hacısalihoğlu, Şahin Kendirci, Arda Kalaycı, Balım Gaye Parlak ve Serkan Şenalp gibi pek çok ünlü konuk oyuncu izleyiciyle buluşacak.

Şanlı tarihimizde yeni bir dönemin kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünde büyük komutan Sultan Alparslan ve aziz şehitlerimiz için özel olarak hazırladığımız "Tozkoparan İskender: 1071" televizyon filmimiz 26 Ağustos Perşembe saat 20.00'de TRT 1'de. pic.twitter.com/j7pjXrUrNs — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) August 20, 2021

TRT 1'de yayınlanan Tozkoparan İskender dizisi 1071 Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümüne özel bir bölümle ekrana geliyor.Filmle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Şanlı tarihimizde yeni bir dönemin kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünde büyük komutan Sultan Alparslan ve aziz şehitlerimiz için özel olarak hazırladığımız "Tozkoparan İskender: 1071" televizyon filmimiz 26 Ağustos Perşembe saat 20.00'de TRT 1'de." ifadelerini kullandı.

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