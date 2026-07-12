Toz pembe bir buluşma: Daha 17’ye Manifest çıkarması!

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Manifest üyeleri ilk kez bir dizi setinde bulunmanın heyecanını yaşadı. Çekimler Bodrum’daki Vogue Hotel Supreme’de gerçekleştirildi. Ekibe 150’den fazla figüran eşlik etti. Manifest’in yeni şarkısı “Toz Pembe” de dizide kullanıldı.

“ÇOK GÜZEL ANILAR BİRİKTİRDİK”

İlk oyunculuk deneyimlerini Daha 17’de yaşayan Manifest üyeleri, set atmosferinden oldukça etkilendiklerini söyledi. Daha önce reklam çekimlerinde kamera karşısına geçtiklerini ancak ilk kez bir dizi setinde yer aldıklarını belirten grup, yaşadıkları deneyimi “Çok keyifli ve eğlenceli” sözleriyle anlattı. Set ekibinin samimiyetine vurgu yapan Manifest üyeleri, “Çok eğlendik. Set ekibi inanılmaz sıcakkanlı ve samimiydi. Kızlarla birlikte çok güzel anılar biriktirdik. Açıkçası çalışıyormuş gibi değil, eğleniyormuş gibi hissettik” diyerek çekimlerin unutulmaz geçtiğini ifade etti.

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“İKİ FARKLI EVREN BİRLEŞTİ”

Manifest’in yeni şarkısı “Toz Pembe” de Daha 17’nin yeni bölümünde izleyiciyle buluşacak. Şarkılarının dizide kullanılmasının kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirten grup üyeleri, bu kez doğrudan hikâyenin parçası olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Manifest kızları heyecanlarını, “Daha önce şarkılarımızın yer aldığı sahneleri gördüğümüzde bile çok heyecanlanmıştık. Şimdi ise doğrudan dizinin içinde yer alıyoruz. Sanki iki farklı evren birleşmiş gibi oldu” sözleriyle paylaştı. Çekimlerin ardından tüm ekibin “Toz Pembe” eşliğinde dans ederek kutlama yapması da sete damga vuran anlardan biri oldu.





“KIZLAR İNANILMAZ TATLI”

Daha 17’nin Manifest’li sahnelerinde rol alan Ceren Ayruk (Leyla) ve Berra Ahsen Uslu (Ezgi), grupla aynı projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Leyla karakterine hayat veren Ayruk, “Hayatımın en eğlenceli günlerinden biriydi diyebilirim. Kızlar inanılmaz tatlı. Hem onların hem de bizim ekibimizin emeklerinin karşılığını görmek çok güzel” dedi.

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“HEPSİNİ AYRI AYRI SEVİYORUM”

Dizide sanal medya tutkunu Ezgi’yi canlandıran ve sempatikliğiyle dikkatleri üzerine çeken Berra Ahsen Uslu setin en heyecanlı ismi oldu. Genç oyuncu, yaşadığı mutluluğu, “Çok enerjik ve çok keyifli bir gündü. Hepsini ayrı ayrı seviyorum” sözleriyle dile getirdi. Manifest’in tüm şarkılarını ezbere bildiğini açıklayan Uslu, ekiple birlikte şarkı söyledi. Manifest ve Daha 17 iş birliği, hem müzik hem televizyon dünyasının genç yıldızlarını aynı projede buluşturarak sezonun en dikkat çekici sürprizlerinden birine imza atmış oldu.





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PAZAR AKŞAMLARI KANAL D’DE

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, Pastel Film imzalı Daha 17, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.