Touch Your Heart dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Touch Your Heart oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

İlk olarak 2019 yılında gösterime girmiş olan Touch Your Heart dizisi yaklaşık 7,8 IMDb puanına sahiptir. Dizi içerisinde 5 farklı başrol karakterleri bulunmakta ve dizide drama ve hukuk konularına da yer verilmektedir.

Touch Your Heart Dizisinin Konusu Nedir?

Dizinin başrol karakterinde ünlü bir oyuncu bulunuyor. Ünlü oyuncunun karışmış olduğu bir takım talihsiz olaylar sonrasında kariyerinde çalkantılı dönemler geçirmesine yol açmıştır. Bu olayların ardından kariyerinde hızlı bir düşüş yaşayan oyuncu, olayları unutturmak ve bu süre içinde kazanç sağlamak adına hukuk bürosunda 3 ay kadar sekreter olarak çalışmak zorunda kalıyor.

Sekreter olarak işe başlamasının ardında oyuncunun yeni yapım şirketinin bu şartı koymasının da büyük payı bulunuyor. Yeterli düzeyde hukuk bilgisi bulunan oyuncunun sekreterlik süreci ve sonrasında yaşayacak olduğu olaylar dizinin temel konusu olarak geçmektedir. Sekreter ve patron ilişkisinin yoğun olarak paylaşıldığı dizide, ünlü oyuncu olarak görev alan sekterin ilk başlarda patronu ile anlaşamadığı görülmektedir. Ancak daha sonra bu ikili arasında ilişkilerin aşka döndüğü görülmektedir.

Touch Your Heart Kaç Bölüm ve Sezon?

Kore dili ile ilk olarak gösterime giren Touch Your Heart dizisi, yalnızca 1 sezon ekranlarda kalmıştır. Kısa süren yayın hayatına rağmen çoğu kesim tarafınca beğenilmiş olan dizide ünlü oyuncu olan Oh Yoon Seo karakteri yer alıyor. Oh Yoon Seo daha sonra Kwon Jung-rok adlı karaktere âşık olmaya başlamakta ve dizi bu şekilde toplamda 16 bölümden oluşmaktadır.

Touch Your Heart Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Touch Your Heart dizisinin başrolünde Yoo In Na ve Lee Dong Wook bulunuyor. Dizinin diğer oyuncu kadrolarında ise Shim Hyung-Tak, Lee Joon – hyeok, Son Seong-Yun, So – Yeon Jang, Oh Jung – Se, Park Kyung – Hye, Kim Hee-Jung, Lee Sang-Woo, Ji Hwan Park, Oh Eui-Sik, Kim Chae-Eun ve Kim Dae-Gon gibi önemli oyuncu isimleri yer alıyor.

Touch Your Heart Yönetmeni Kimdir?

Birçok drama dizisinin yönetmen koltuğuna oturmuş ve önemli projeleri bulunan Park Joon-Hwa, Touch Your Heart dizsinin yönetmenliğini üstlenmiştir.

Touch Your Heart Yapımcısı Kimdir?

Dizinin toplamda 4 yapımcısı bulunuyor. Ayrıca dizinin yapımcılığını Kore’de yayın yapan ve ayrıca dizinin yayınlanmış olduğu tvN adlı televizyon kanalı da üstlenmiştir. Dizinin diğer yapımcıları sırası ile Jung Da-Hyung, Jang Jung-Do, Jun-ho Lee ve Han Suk-Won olarak geçmektedir.

Touch Your Heart Senaristi Kimdir?

Genellikle hukuk drama ağırlığının yer aldığı Touch Your Heart dizisinde aynı zamanda drama ve aşk konuları da ele alınmıştır. Touch Your Heart dizisinin senaristliğini Myeong-suk Lee ve Choi Bo-Rim üstlenmiştir.