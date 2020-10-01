Tosun Paşa ne zaman ve nerede çekildi? Tosun Paşa oyuncuları hakkında bilgiler

Tosun Paşa oyuncuları içerisinde Müjde Ar, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi önemli isimler yer alıyor. Osmanlı döneminin iki köklü ailesi Tellioğlu ve Seferoğlu ailelerinin Yeşil Vadi adlı yer için verdikleri komik mücadeleyi anlatan Tosun Paşa'da, Kemal Sunal'ın yanı sıra çok sayıda yıldız isim rol alıyor. İşte, Tosun Paşa hakkında tüm merak edilenler ve Tosun Paşa ne zaman ve nerede çekildi sorusunun cevabı

TOSUN PAŞA OYUNCULARI

Kemal Sunal - Şaban / Sahte Tosun Paşa

Müjde Ar - Leyla

Şener Şen - Lütfü

Adile Naşit - Adile

Ayşen Gruda - Zekiye

Bilge Zobu - Merasim Kıtası Kumandanı

Günfer Feray - Hatice

Zihni Göktay - Ruhi

Ergin Orbey - Vehbi

Oktar Durukan - Hakiki Tosun Paşa

Akil Öztuna - Akil (Tellioğullarının Babası)

İhsan Bilsev - Mülayim

Tuncay Gürel - Bekir (küçük enişte)

Oya Aydonat - Emine

Filiz Toprak - Fatma

Sıtkı Akçatepe - Sıtkı (Seferoğullarının Babası)

Hikmet Gül - Rukiye

Cevdet Arıkan - Suphi

Tevfik Şen - Seferoğlu

Ata Saka - Seferoğlu

Mete Sezer - Daver Bey

Yasemin Esmergül - Dadı

Celal Yonat - Çığırtkan

Akif Kilman - Seferoğlu

Ayten Erman - Seferoğlu

Nevin Güler - Seferoğlu

FİLMİN KONUSU

1976 yılında çekimleri yapılan, Kemal Sunal'ın başrolünü üstlendiği komedi türündeki filmde, usta sanatçılar yer almıştır. 1976 yapımı güldürü kategorisndeki filmde Tellioğlu ve Seferoğlu aileleri İskenderiye'nin en büyük devlet memuru olan Daver Bey'in kızı Leyla'yı almak için birbirlerine girerler.

Daver Bey, Leyla'yı Seferoğullarına vermeye karar verir. Bu durumda Tellioğulları daha büyük bir torpil için evin uşağı olan Şaban'ı Kahire sarayının en hatırı sayılır ve heybetli paşası olan Tosun Paşa olarak tanıtırlar. Tosun Paşa kılığındaki Şaban Tellioğlu Ailesinin en büyük oğlu Lütfü'nün yakın arkadaşı gibi davranıp, Yeşil Vadi ve Daver Bey'in kızı Leyla'yı Tellioğullarına kazandıracağına Leyla'ya kendisi aşık olur ve her şeyi eline yüzüne bulaştırır.

Sonuçta işler Arap saçına döner ve en sonunda gerçek Tosun Paşa, Kahire sarayından çıkar, gelir. Gerçek Tosun Paşa, Yeşil Vadiye el koyar ve Daver Bey'in kızını da alır. Neticede bu olaydan ötürü kellelerini bile zor kurtaran Tellioğulları hayatta kaldıklarına bile şükreder bir hale gelirler. Herkesin gözünde suçlu Şaban olur. Halbuki Lütfü kendi kazdığı kuyuya düşmüş, esas Tosun Paşa'nın varlığını bir an için unutmuştur.

TOSUN PAŞA NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin tamamı İstanbul’da çekildi. Tellioğulları’nın, Seferoğulları’nın ve Daver Bey’in konaklarına ait sahneler Hidiv Kasrı ve Göksu Kasrı’nda gerçekleştirildi. Dış sahnelerin birçoğu ise Emirgan Korusu’nda çekildi.

Tosun Paşa filminin çöl sahneleri Kilyos'ta gerçekleştirildi.