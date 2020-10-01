Tosun Paşa ne zaman ve nerede çekildi? Tosun Paşa oyuncuları hakkında bilgiler
Bir dönemin kült filmlerinden birisi olan Tosun Paşa, belirli dönemlerde televizyon izleyicileri karşısına çıkıyor. Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit gibi oyuncuların yer aldığı Tosun Paşa'nın yönetmenlik koltuğunda ise Kartal Tibet oturuyor. Peki, Tosun Paşa ne zaman ve nerede çekildi? İşte, yıllardır kahkaha tufanını izleyicilerle buluşturan Tosun Paşa oyuncuları hakkında bilgiler
Tosun Paşa oyuncuları içerisinde Müjde Ar, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi önemli isimler yer alıyor. Osmanlı döneminin iki köklü ailesi Tellioğlu ve Seferoğlu ailelerinin Yeşil Vadi adlı yer için verdikleri komik mücadeleyi anlatan Tosun Paşa'da, Kemal Sunal'ın yanı sıra çok sayıda yıldız isim rol alıyor. İşte, Tosun Paşa hakkında tüm merak edilenler ve Tosun Paşa ne zaman ve nerede çekildi sorusunun cevabı
TOSUN PAŞA OYUNCULARI
Kemal Sunal - Şaban / Sahte Tosun Paşa
Müjde Ar - Leyla
Şener Şen - Lütfü
Adile Naşit - Adile
Ayşen Gruda - Zekiye
Bilge Zobu - Merasim Kıtası Kumandanı
Günfer Feray - Hatice
Zihni Göktay - Ruhi
Ergin Orbey - Vehbi
Oktar Durukan - Hakiki Tosun Paşa
Akil Öztuna - Akil (Tellioğullarının Babası)
İhsan Bilsev - Mülayim
Tuncay Gürel - Bekir (küçük enişte)
Oya Aydonat - Emine
Filiz Toprak - Fatma
Sıtkı Akçatepe - Sıtkı (Seferoğullarının Babası)
Hikmet Gül - Rukiye
Cevdet Arıkan - Suphi
Tevfik Şen - Seferoğlu
Ata Saka - Seferoğlu
Mete Sezer - Daver Bey
Yasemin Esmergül - Dadı
Celal Yonat - Çığırtkan
Akif Kilman - Seferoğlu
Ayten Erman - Seferoğlu
Nevin Güler - Seferoğlu
FİLMİN KONUSU
1976 yılında çekimleri yapılan, Kemal Sunal'ın başrolünü üstlendiği komedi türündeki filmde, usta sanatçılar yer almıştır. 1976 yapımı güldürü kategorisndeki filmde Tellioğlu ve Seferoğlu aileleri İskenderiye'nin en büyük devlet memuru olan Daver Bey'in kızı Leyla'yı almak için birbirlerine girerler.
Daver Bey, Leyla'yı Seferoğullarına vermeye karar verir. Bu durumda Tellioğulları daha büyük bir torpil için evin uşağı olan Şaban'ı Kahire sarayının en hatırı sayılır ve heybetli paşası olan Tosun Paşa olarak tanıtırlar. Tosun Paşa kılığındaki Şaban Tellioğlu Ailesinin en büyük oğlu Lütfü'nün yakın arkadaşı gibi davranıp, Yeşil Vadi ve Daver Bey'in kızı Leyla'yı Tellioğullarına kazandıracağına Leyla'ya kendisi aşık olur ve her şeyi eline yüzüne bulaştırır.
Sonuçta işler Arap saçına döner ve en sonunda gerçek Tosun Paşa, Kahire sarayından çıkar, gelir. Gerçek Tosun Paşa, Yeşil Vadiye el koyar ve Daver Bey'in kızını da alır. Neticede bu olaydan ötürü kellelerini bile zor kurtaran Tellioğulları hayatta kaldıklarına bile şükreder bir hale gelirler. Herkesin gözünde suçlu Şaban olur. Halbuki Lütfü kendi kazdığı kuyuya düşmüş, esas Tosun Paşa'nın varlığını bir an için unutmuştur.
Filmin tamamı İstanbul’da çekildi. Tellioğulları’nın, Seferoğulları’nın ve Daver Bey’in konaklarına ait sahneler Hidiv Kasrı ve Göksu Kasrı’nda gerçekleştirildi. Dış sahnelerin birçoğu ise Emirgan Korusu’nda çekildi.
Tosun Paşa filminin çöl sahneleri Kilyos'ta gerçekleştirildi.
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