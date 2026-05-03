Torunuydu genç yıldız oldu!

#Gonca Cilasun#Beren Gençalp#Uzak Şehir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2026 08:29

KANAL D ekranının iki sevilen ismi, duygusal bir buluşmanın başrolü oldu. ‘Uzak Şehir’in Sadakat’i Gonca Cilasun ile ‘Güller ve Günahlar’ın Hayal’i Beren Gençalp, 6 sene sonra bir araya geldi.

Cilasun, hikâyesinin yer aldığı ‘Neden Olmasın’ isimli kitabın imza gününe katıldı. Usta oyuncuya etkinlikte, 2019-2021 yılları arası ‘Sefirin Kızı’ dizisinde torununu oynayan Beren Gençalp sürpriz yaptı.

Gonca Cilasun, “Benim güzel kızım, ne kadar büyümüşsün. Zaten takip ediyorum. Ama uzun zamandır karşılaşmamıştık. Seni gördüğüme o kadar sevindim ki” dedi.

Beren Gençalp’ın gözyaşlarını tutamadığı duygu dolu anlar yaşadı. Genç oyuncuyu takip ettiğini ve onunla iftihar ettiğini belirten Cilasun, “Yolculuğun çok güzel olsun” temennisinde bulundu.

 

