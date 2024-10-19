Top Gun: Maverick konusu nedir, ne zaman çekildi? Top Gun Maverick oyuncuları ve karakterleri

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ABD'li yapımcı Joseph Kosinski'nin yönetmenliğini üstlendiği 1986 yapımı Top Gun'ın devam hikayesi olan Top Gun: Maverick, pilot Pete "Maverick" Mitchell'in hava kuvvetlerine geri dönüşü sonrası yaşananları beyaz perdeye taşıdı. Altın küre ödüllü oyuncu Tom Cruise'un başrolünde olduğu filmde Val Kilmer, Jennifer Connelly, Ed Harris ve Jon Hamm de rol alıyor. Film 2022 yılında vizyona girmişti. Peki, Top Gun Maverick konusu nedir? Top Gun Maverick oyuncuları ve karakterleri

Top Gun: Maverick Konusu nedir?

Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri Teğmeni Pete Maverick Mitchell, donanmaya verdiği 30 yıllık başarılı hizmetin ardından, test pilotu olarak sınırları zorlar. Onu karaya bağlayacak herhangi bir görevden uzak durmak isteyen Maverick, kendisini Top Gun mezunlarından oluşan bir müfrezeyi özel bir görev için eğitirken bulur. Hem belirsiz bir gelecekle hem de geçmişindeki anılarıyla karşı karşıya olan Maverick, gitmek zorunda olduğu görev nedeniyle en büyük korkularıyla yüzleşmek zorunda kalır.

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Top Gun: Maverick oyuncuları ve karakterleri

Tom Cruise, Kaptan Pete "Maverick" Mitchell, uçuş eğitmeni

Miles Teller, Teğmen Bradley "Horoz" Bradshaw,

Jennifer Connelly, bekar bir anne ve bar sahibi. Maverick'in sevgilisi

Jon Hamm, Amiral yardımcısı

Glen Powell, pilot asistanı "Cellat"

Lewis Pullman, pilot adayı Bob

Ed Harris, Maverick'in üstü olan amiral

Val Kilmer, Amiral Tom "Iceman" Kazansky,

Monica Barbaro, "Phoenix", pilot adayı

Charles Parnell, Amiral Marcus "Sundown" Williams.

Jay Ellis, pilot aday "Payback"

Danny Ramirez, pilot adayı "Fanboy"

Manny Jacinto, Fritz

Beşir Salahuddin, Coleman

Jake Toplama

Raymond Lee

Lyliana Wray

Jean Louisa Kelly- Carole Bradshaw.

Greg Tarzan Davis