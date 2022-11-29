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Top Gun filminin yıldızı ünlü oyuncu hayatını kaybetti

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#Clarence Gilyard Jr.#Top Gun#Die Hard
Top Gun filminin yıldızı ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 12:40

Sinema seyircilerinin hafızasına Tom Cruise’un başolünde oynadığı efsane film Top Gun ile kazınan ABD’li ünlü oyuncu Clarence Gilyard Jr. hayatını kaybetti. 66 yaşında ölen oyuncunun uzun süredir hastalığıyla mücadele ettiği biliniyordu.

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66 yaşındaki Clarence Gilyard Jr.’ın ölüm haberi ders verdiği üniversite tarafından duyuruldu. Oyuncu, filmerl ve dizilerde yer almasının yanı sıra aynı zamanda UNLV Güzel Sanatlar Koleji'nde film ve tiyatro profesörüydü.

Top Gun filminin yıldızı ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Hocalık yapmak için Hollywood kariyerine sırtını çeviren oyuncunun ölmeden önce uzun bir hastalıktan mustarip olduğu açıklandı. Ancak hastalığının ne olduğuna dair detaylara haberde yer verilmedi.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun 'çok sevilip çok özleneceğini' söylendi ve onun varlığının okul için ne kadar değerli olduğu paylaşıldı.

Top Gun filminin yıldızı ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu 1984'te "The Duck Factory" filminde Jim Carrey ile kameraların karşısına gelmişti

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Okulun sinema bölümünün başkanı Heather Addison, arkadaşı ve meslektaşı için “Profesör Gilyard, etrafındaki herkes için bir ışık ve güç ışığıydı. Bizler gerçekten de onun uzun yıllar meslektaşları ve öğrencileri olduğumuz için çok şanslıyız. Sizi seviyoruz ve çok özleyeceğiz, Profesör G!” sözlerini kullandı.

Gilyard ilk çıkışını 1986'da Tom Cruise'la birlikte F-14 Tomcat radar önleme subayı Lt. (jg) Marcus 'Sundown' Williams rolünü canlandırdığı efsane film Top Gun ile yaptı.

Top Gun filminin yıldızı ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Askeri bir ailede doğup Hawaii, Teksas ve Florida'daki Hava Kuvvetleri üslerinde büyümüş olan Gilyard'ın role uyum sağlaması kolay olmuştu. Gilyard, serinin geçen yıl gösterime giren devam filmi Top Gun: Maverick’de rol almadı.

Başarılı oyuncunun Top Gun’la birlikte, en dikkate değer rolü, 1988'de Zor Ölüm filminde canlandırdığı, filmin kötü adam Hans Gruber'in bilgisayar korsanı yardımcısı Theo'ydu.

Top Gun filminin yıldızı ünlü oyuncu hayatını kaybetti
2020'de Advance Auto Parts'ın DieHard araba akülerini tanıtan 2020 reklamında rol aldığında bu filmdeki efsanevi rolü yeniden canlandırmıştı. İki dakikalık reklamda Theo'nun eski düşmanı dedektif John McClane [Bruce Willis] ile bozulan arabası için yeni bir pil almak üzere tehlikeli bir göreve çıktığı görülüyordu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Clarence Gilyard Jr.#Top Gun#Die Hard

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