Top Gun filminin yıldızı ünlü oyuncu hayatını kaybetti

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66 yaşındaki Clarence Gilyard Jr.’ın ölüm haberi ders verdiği üniversite tarafından duyuruldu. Oyuncu, filmerl ve dizilerde yer almasının yanı sıra aynı zamanda UNLV Güzel Sanatlar Koleji'nde film ve tiyatro profesörüydü.

Hocalık yapmak için Hollywood kariyerine sırtını çeviren oyuncunun ölmeden önce uzun bir hastalıktan mustarip olduğu açıklandı. Ancak hastalığının ne olduğuna dair detaylara haberde yer verilmedi.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun 'çok sevilip çok özleneceğini' söylendi ve onun varlığının okul için ne kadar değerli olduğu paylaşıldı.

Ünlü oyuncu 1984'te "The Duck Factory" filminde Jim Carrey ile kameraların karşısına gelmişti

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Okulun sinema bölümünün başkanı Heather Addison, arkadaşı ve meslektaşı için “Profesör Gilyard, etrafındaki herkes için bir ışık ve güç ışığıydı. Bizler gerçekten de onun uzun yıllar meslektaşları ve öğrencileri olduğumuz için çok şanslıyız. Sizi seviyoruz ve çok özleyeceğiz, Profesör G!” sözlerini kullandı.

Gilyard ilk çıkışını 1986'da Tom Cruise'la birlikte F-14 Tomcat radar önleme subayı Lt. (jg) Marcus 'Sundown' Williams rolünü canlandırdığı efsane film Top Gun ile yaptı.

Askeri bir ailede doğup Hawaii, Teksas ve Florida'daki Hava Kuvvetleri üslerinde büyümüş olan Gilyard'ın role uyum sağlaması kolay olmuştu. Gilyard, serinin geçen yıl gösterime giren devam filmi Top Gun: Maverick’de rol almadı.

Başarılı oyuncunun Top Gun’la birlikte, en dikkate değer rolü, 1988'de Zor Ölüm filminde canlandırdığı, filmin kötü adam Hans Gruber'in bilgisayar korsanı yardımcısı Theo'ydu.