Tomris Giritlioğlu'na veda... Hülya Avşar: Benim için çok büyük bir kayıp

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Ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritoğlu 67 yaşında hayatını kaybetti. Giritlioğlu için İstanbul Devlet Tiyatrosu Torun Center'da bir tören düzenlendi. Törene oyuncu Nur Sürer, oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, oyuncu Belçim Bilgin, oyuncu Evrim Akın ve çok sayıda seveni katıldı. Törende duygusal anlar da yaşandı.

“Ondan çok şey öğrendim”



Tomris Giritlioğlu’nun oğlu Ilgaz Giritlioğlu, “Canım annem, en büyük aşkım. Kendisinin yanında olmak hem çok zor hem de çok kolay. Çetin ceviz bir hayat, uykusuz montaj odaları, güzel oyuncuları ve kamera dolu bir hayat. Ondan çok şey öğrendim. Bir proje hazırlamak. Onun bu konudaki farkını buradaki bir çok insan bilir zaten. Proje yaparken sadece o projeye yapıp satmak değil aslında projenin bir ruhunun olduğunu, seyirci ile buluşmasının ne kadar önemli olduğunu bizlerle gösterdi” ifadelerini kullandı.

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“Hayatımda bu kadar güçlü, karizmatik bir insanla karşılaşmadım”



Törende bir konuşma yapan oyuncu Cansel Elçin, “Hayatımda bu kadar güçlü, karizmatik bu kadar hikayeleri etkileyici anlatan, sizi ikna eden, bu kadar güzel konuşan bir insan ile karşılaşmamıştım. Bana güvendiği, değer verdiği için çok teşekkür ederim. Beni ülkeme yeniden kavuşturarak çok büyük bir hediye verdi” diye konuştu.

HÜLYA AVŞAR: BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK KAYIP

Hülya Avşar, yönetmen Tomris Giritlioğlu’nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Törende kendisine uzatılan mikrofonlara konuşan Avşar, "Çok büyük bir kayıp. Benim için ayrıca çok büyük bir kayıp... Diyecek bir şey yok, ışıklar içinde uyusun. Her zaman hatırlayacağız. Giderken öyle şeyler bırakıp gitti ki unutmak mümkün değil" dedi.

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BELÇİM BİLGİN: REHBERİMDİ BENİM

Belçim Bilgin ise "Hem çok seviyorum, hem çok şey borçluyum ona. Bize kattığı değerler yol boyunca hep kıblem oldu. Bundan sonra da olacak. İnandığı hiçbir şeyden vazgeçmeyişi, çok erdemli oluşu... İnanılmaz tutkulu bir kadın oluşu... bir kadın olarak sektörde az kadının olduğu zamanlarda bu savaşı verip hiç vazgeçmeden hayallerini gerçekleştirmesi olağanüstü bir kudret bence. İzi silinecek gibi değil. Onun bize öğrettiklerini, bize yaşattıklarını yaşatabilir ona bir şeyler katabilirsek ne mutlu bize ama onun ışığına ilerleyeceğiz bunu biliyorum. Her birimiz… Hayatımızın en özel tecrübesini yaşadık onunla. Rehberimdi benim, çok üzgünüm... Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

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Teşvikiye Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınacak olan Giritoğlu, 25 Eylül Çarşamba günü Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÜST ÜSTE KAYIPLAR

Tomris Giritlioğlu, 2013’te Hürriyet’e verdiği röportajda 2 yıldır kanserle mücadele ettiğini anlatmış, hastalığına “Kasaba” ve “Bu Kalp Seni Unutur mu?” dizilerinin yayından kaldırılmasının zemin hazırladığını söylemişti:

“Arkasından annemi kaybettim. Hepsi üst üste gelince, hastalığa zemin hazırlanmış oldu.”

Ünlü yönetmenin yenmeyi başardığı hastalığı daha sonra yeniden nüksetti.



DÖNEM DİZİSİ FURYASINI BAŞLATTI



Tomris Giritlioğlu, 1957 yılında Konya-Kadınhanı’nda doğdu. Çocukluğunun ilk yılları Adana’da geçti. İlkokul 3. sınıftan sonra eğitim hayatına TED Ankara Koleji’ne devam etti.

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Yükseköğrenimini Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Mezun olduktan sonra TRT’de çevirmen olarak çalışmaya başladı.

1977’de TRT Haber Dairesi Başkanı Aycan Giritlioğlu ile evlendi. 1980 yılında oğlu Ilgaz dünyaya geldi. İlk uzun metrajı “Suyun Öte Yanı”nı 1991’de çekti, bu filmle ödüller kazandı. 1994’te Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Yaz Yağmuru” öyküsünü sinemaya uyarladı.

1999’da yönettiği “Salkım Hanımın Taneleri” Altın Portakal’da ‘en iyi film’ seçildi. 2002’de TRT’den emekli olan Tomris Giritlioğlu, özel televizyonlar için projeler üretti. “Çemberimde Gül Oya”, “Hatırla Sevgili” gibi dizilerle Türkiye’de ‘dönem dizisi’ akımını başlattı.