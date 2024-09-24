Tomris Giritlioğlu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

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Tomris Giritlioğlu, 2013’te Hürriyet’e verdiği röportajda 2 yıldır kanserle mücadele ettiğini anlatmış, hastalığına “Kasaba” ve “Bu Kalp Seni Unutur mu?” dizilerinin yayından kaldırılmasının zemin hazırladığını söylemişti:

“Arkasından annemi kaybettim. Hepsi üst üste gelince, hastalığa zemin hazırlanmış oldu.” Ünlü yönetmenin yenmeyi başardığı hastalığı daha sonra yeniden nüksetti. Tomris Giritlioğlu için bugün İstanbul Devlet Tiyatrosu Torun Center Sahnesi’nde veda töreni düzenlenecek.

Giritlioğlu, törenin ardından Teşvikiye Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.



DÖNEM DİZİSİ FURYASINI BAŞLATTI



Tomris Giritlioğlu, 1957 yılında Konya-Kadınhanı’nda doğdu. Çocukluğunun ilk yılları Adana’da geçti. İlkokul 3. sınıftan sonra eğitim hayatına TED Ankara Koleji’ne devam etti.

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Yükseköğrenimini Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Mezun olduktan sonra TRT’de çevirmen olarak çalışmaya başladı.

1977’de TRT Haber Dairesi Başkanı Aycan Giritlioğlu ile evlendi. 1980 yılında oğlu Ilgaz dünyaya geldi. İlk uzun metrajı “Suyun Öte Yanı”nı 1991’de çekti, bu filmle ödüller kazandı. 1994’te Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Yaz Yağmuru” öyküsünü sinemaya uyarladı.

1999’da yönettiği “Salkım Hanımın Taneleri” Altın Portakal’da ‘en iyi film’ seçildi. 2002’de TRT’den emekli olan Tomris Giritlioğlu, özel televizyonlar için projeler üretti. “Çemberimde Gül cenazOya”, “Hatırla Sevgili” gibi dizilerle Türkiye’de ‘dönem dizisi’ akımını başlattı.