Tomris filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tomris Hatun kimdir?

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İskit-Saka İmparatorluğu'nun başına geçerek Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı olan Tomris Hatun'un hayatını anlatan Tomris, 2021 yılında vizyona girdi. Akan Satayev'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin kadrosunda Almira Tursyn, Adil Akhmetov, Erkebulan Dairov gibi isimler yer alıyor.

TOMRİS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tomris, M.Ö 6. yüzyılda kocasının ölümü üzerine tahta geçmek zorunda kalır. Bu sırada İskit-Saka İmparatorluğu dağılmak üzeredir. Ancak onun askeri dehası, taktiksel ve siyasi becerileri imparatorluğun yeniden Orta Asya'nın hakimi haline gelmesini sağlar. Pers İmparatorluğu ile yaptığı savaşta ordusunu komuta eden Tomris, savaşı kazanıp Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı olarak adını, Türk ve dünya tarihine yazdırır.

TOMRİS FİLMİ OYUNCULARI

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Almira Tursyn

Ghassan Massoud

Eduardo Minett

Aizhan Lighg

Adil Akhmetov

Erkebulan Dairov

TOMRİS HATUN KİMDİR?

Tomris Hatun tarihte bilinen ilk Türk kadın hükümdardır. M.Ö 6. yüzyılda yaşamış, büyük saka hükümdarı Alp Er Tunga’nın torunu olarak bilinir.

Aynı çağda Pers ve Medya'da hüküm süren Ahameniş İmparatorluğu ile büyük bir mücadeleye girişmiştir. Tomris Hatun barışçıl ama savunmaya önem veren bir yapıya önem göstermiş, bunu bir zayıflık olarak gören Pers İmparatoru Büyük Kiros ise hiç durmadan Saka topraklarına akın düzenlemiştir.