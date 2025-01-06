×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Tomris filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tomris Hatun kimdir?

Güncelleme Tarihi:

#Tomris#Tomris Hatun#Film
Tomris filmi konusu nedir, oyuncuları kimler Tomris Hatun kimdir
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 17:35

Tomris filmi konusu ve oyuncuları, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Altın Küre Ödülleri'nde Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde yarışma listesine giren yapım, Tomris Hatun'un doğumundan başlayarak Sakaları birleştirmesini, hükümdarları olmasını ve pers kralı Kiros'a karşı savaşına odaklanıyor. Peki Tomris filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tomris Hatun kimdir? İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

İskit-Saka İmparatorluğu'nun başına geçerek Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı olan Tomris Hatun'un hayatını anlatan Tomris, 2021 yılında vizyona girdi. Akan Satayev'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin kadrosunda Almira Tursyn, Adil Akhmetov, Erkebulan Dairov gibi isimler yer alıyor.

TOMRİS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tomris, M.Ö 6. yüzyılda kocasının ölümü üzerine tahta geçmek zorunda kalır. Bu sırada İskit-Saka İmparatorluğu dağılmak üzeredir. Ancak onun askeri dehası, taktiksel ve siyasi becerileri imparatorluğun yeniden Orta Asya'nın hakimi haline gelmesini sağlar. Pers İmparatorluğu ile yaptığı savaşta ordusunu komuta eden Tomris, savaşı kazanıp Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı olarak adını, Türk ve dünya tarihine yazdırır.

TOMRİS FİLMİ OYUNCULARI

Haberin Devamı

Almira Tursyn
Ghassan Massoud
Eduardo Minett
Aizhan Lighg
Adil Akhmetov
Erkebulan Dairov

TOMRİS HATUN KİMDİR?

Tomris Hatun tarihte bilinen ilk Türk kadın hükümdardır. M.Ö 6. yüzyılda yaşamış, büyük saka hükümdarı Alp Er Tunga’nın torunu olarak bilinir.

Aynı çağda Pers ve Medya'da hüküm süren Ahameniş İmparatorluğu ile büyük bir mücadeleye girişmiştir. Tomris Hatun barışçıl ama savunmaya önem veren bir yapıya önem göstermiş, bunu bir zayıflık olarak gören Pers İmparatoru Büyük Kiros ise hiç durmadan Saka topraklarına akın düzenlemiştir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tomris#Tomris Hatun#Film

BAKMADAN GEÇME!