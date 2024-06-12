Tom ve Jerry filmi ekranlara geliyor! Tom ve Jerry filmi oyuncuları kimler, hikayesi nedir?

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Tom ve Jerry filmi, bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. 2022 yılında vizyona giren filmin senaryosu Katie Silberman ve April Prosser'a ait. İşte Tom ve Jerry filmi konusu ve oyuncuları...

TOM VE JERRY FİLMİ KONUSU

Genç bir kadın olan Kayla, yeni işi için oldukça heyecanlıdır. Posh Otel’de çalışmaya başlayan Kayla, kendisini kanıtlamak için her şeyi yapmaya hazırdır.

Otel’de gerçekleştirilecek olan büyük bir düğün organizasyonunun hazırlığı sürmektedir ve sinir bozucu fare Jerry, düğünü mahvetmek için hazır bir şekilde beklemektedir. İşini garantilemek isteyen ve bu yüzden düğünü herhangi bir şeyin bozmasına engel olmak için çalışan Kalya, Jerry’yi etkilesiz hale getirmenin yolunu arar.

TOM VE JERRY FİLMİ OYUNCU KADROSU

Chloë Grace Moretz

Michael Peña

Rob Delaney

Pallavi Sharda

Jordan Bolger

Patsy Ferran

Ken Jeong

Camilla Rutherford