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Tom ve Jerry filmi ekranlara geliyor! Tom ve Jerry filmi oyuncuları kimler, hikayesi nedir?

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#Tom Ve Jerry Filmi#Tom Ve Jerry Konusu#Tom Ve Jerry Oyuncuları
Tom ve Jerry filmi ekranlara geliyor Tom ve Jerry filmi oyuncuları kimler, hikayesi nedir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 15:47

Tom ve Jerry filmi TV'de izleyiciyle buluşuyor. Animasyon komedi türündeki yapım 2022 yılında vizyona girdi. Tim Story'nin yönetmen koltuğunda oturduğu film Jerry’nin hain planlarını engellemek için Tom ile anlaşan genç bir kadının hikayesine odaklanıyor. Filmin oyuncu kadrosu da merak konusu oldu. İşte Tom ve Jerry filmi ile ilgili ayrıntılar...

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Tom ve Jerry filmi, bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. 2022 yılında vizyona giren filmin senaryosu Katie Silberman ve April Prosser'a ait. İşte Tom ve Jerry filmi konusu ve oyuncuları...

TOM VE JERRY FİLMİ KONUSU

Genç bir kadın olan Kayla, yeni işi için oldukça heyecanlıdır. Posh Otel’de çalışmaya başlayan Kayla, kendisini kanıtlamak için her şeyi yapmaya hazırdır.

Otel’de gerçekleştirilecek olan büyük bir düğün organizasyonunun hazırlığı sürmektedir ve sinir bozucu fare Jerry, düğünü mahvetmek için hazır bir şekilde beklemektedir. İşini garantilemek isteyen ve bu yüzden düğünü herhangi bir şeyin bozmasına engel olmak için çalışan Kalya, Jerry’yi etkilesiz hale getirmenin yolunu arar.

TOM VE JERRY FİLMİ OYUNCU KADROSU

Chloë Grace Moretz
Michael Peña
Rob Delaney
Pallavi Sharda
Jordan Bolger
Patsy Ferran
Ken Jeong
Camilla Rutherford

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#Tom Ve Jerry Filmi#Tom Ve Jerry Konusu#Tom Ve Jerry Oyuncuları

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