Yılların oyuncusu az gözyaşı dökmedi! Onca para, onca şöhret... Hâlâ evsiz kalmaktan korkuyor

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Daha dizinin son bölümlerinin çekimi sürerken başladı Selleck'in bu karara tepkisi... Sonra da hiç durmadan devam etti.

Aslında önceleri dizinin bitmesinin ardından yıllar önce satın aldığı çiftliğine çekileceğini ve orada avokado yetiştireceğini söylemişti.

Ama sonra belli ki bir korkuya kapıldı. Bu da yıllar süren emeğiyle sahip olduğu ve çok sevdiği mülkünü kaybetme korkusuydu.

Zaten emeklilik söylemlerinin ardından işin içine başka iddialar girdi. Herkes 79 yaşındaki Selleck'in emekliliğe hazırlandığını düşünürken ünlü oyuncu dizinin final kararına daha sert tepki göstermeye başladı. Hatta işin içine biraz da "acındırma" kattı.

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'ÇALIŞAMAZSAM BURASI ELİMDEN GİDER'

Eğer Blue Bloods da biter ve para kazanmayı sürdüremezse bu çiftliği satmak zorunda kalacağını söyledi.

Sonra bunun gerçeği yansıtmadığını yakın çevresi ifade etti. Kendisine şöhret ve tabii servet kazandıran Magnum P.I dizisinden kazandığı parayla aldığı bu çiftliği elinde tutabilecek durumu vardı.

Öyle ya da böyle Blue Bloods dizisinin final yapmasıyla Tom Selleck'in çiftliği hep birlikte anılır oldu.

Peki ya yılların oyuncusunun bu kadar konuşulan çiftliği nasıl bir yerdi ve Selleck için neden bu kadar önemliydi?

Öncelikle küçük bir hatırlatmayla başlayalım... Selleck, bu çiftliği 1988 yılında satın aldı.

Kariyerinde önemli bir çıkış gerçekleştirdiği Magnum P.I adlı diziden kazandığı parayla tam 5 milyon dolar ödeyerek California Ventura'daki bu çiftliğe sahip oldu.

YÜZME HAVUZU VE GOLF SAHASI BİLE VAR

Burası bir zamanlar Hollywood'un yıldız oyuncularından biri olan Dean Martin'e aitti.

Tom Selleck'in tam da hayal ettiği gibi doğanın kollarında, gözlerden uzak bir yaşam sürdürmek istediği çiftlik çok geniş bir arazi üzerinde...

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İspanyol tarzında inşa edilen evin arazisinde tenis kortları, yüzme havuzu ve golf sahası bulunuyor.

Selleck, neden çiftliğine bu kadar önem verdiğini de bir röportajında şöyle anlatmıştı: "Ben özel hayatını gözler önünde yaşamayan bir insanım. Her zaman işim ile aile yaşamım arasında bir denge kurmaya önem veririm."

Deneyimli oyuncu, sahip olduğu ve deyim yerindeyse gözü gibi baktığı bu çiftliğin "aklını başında tutmasına yardımcı olduğunu da" sözlerine ekledi.

Selleck ile karısı Jillie Mack, tek çocukları Hannah'yı burada büyüttü. At binmeye meraklı olan genç kız, babasının arazisinde bunun için de yeterli olanağı buluyor.

Ama bu kadar değil. Selleck'in ilk eşi Jacqueline Ray'den dünyaya gelen oğlu Kevin de belli bir yaşa kadar burada geçirdi çocukluğunu.

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AĞAÇLARI KURAKLIKTAN ÖLDÜ... ONUN CANINDAN CAN GİTTİ

Tom Selleck'in çiftliğinde tam bin 500 tane ağaç ve çok sayıda başka bitkiler de var anlattığına göre. Ki bundan birkaç yıl önce yaşanan büyük kuraklık sırasında bu ağaçların gördüğü zarar Tom Selleck'in yüreğine de bir ok gibi saplanmıştı.

Ünlü oyuncu, bu yılın nisan ayında People dergisine verdiği röportajda bu kuraklık sırasında avokado ağaçlarının çoğunun ve 20 kadar meşenin ellerinden kayıp gittiğini söyledi.

Bu konuda "Bunu görmek insanın kalbini kırıyor. Ama aldığımız yağmurlar sayesinde geride kalanlar iyileşiyor, sağlıklarına kavuşuyor" diye konuştu.

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BU ÇİFTLİK NEDENİYLE HIRSIZLIKLA BİLE SUÇLANMIŞTI

Aslında Hollywood'un pırıltılı ve hızlı yaşamından uzak kalmak için satın aldığı bu çiftlik sayesinde doğayla daha fazla içli dışlı oldu Tom Selleck.

Çiftliğindeki bitkilerin açma döngüsünü izlemek onun için ayrı bir zevk.

Ünlü oyuncu kır çiçeklerinin bu doğal dönüşümü hakkında "Çok soğuk olduğunda biri çiçek açıyor sonra da bir diğeri onu izliyor. Biliyorum kulağa aptalca geliyor ama ben sadece onların büyümesini izliyorum" diye konuştu.

Bu arada Tom Selleck ile karısı Jillie Mack, bu çiftlik nedeniyle yasal olarak zorlu bir süreç de yaşamıştı. O süreçte Selleck, hırsızlıkla bile suçlanmıştı.

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Ünlü oyuncu Tom Selleck, çiftliğindeki avokado ağaçları başta olmak üzere tüm diğer bitkilerin bakımı için su çalmakla suçlandı.

Bu da Selleck'in çiftliğiyle ilgili bir büyük skandal olarak tarihe geçti.

Ünlü oyuncunun çiftliğinin bulunduğu California, Ventura'daki Calleguas Belediyesi, ünlü oyuncunun kendi çiftliğinde kullanmak üzere iki yıl boyunca 1. 4 milyon galon su çaldığını ileri sürdü.

Belediyenin iddiasına göre Selleck, büyük kuraklık sırasında bölgede bulunan bir yangın musluğundan izinsiz su alarak arazisini suladı.

ÜNLÜ OYUNCU PARA CEZASI ÖDEDİ

Hatta bununla da yetinilmedi... Belediye, tam 22 bin dolar masraf ederek bir dedektif tuttu ve Tom Selleck'in gerçekten yasa dışı bir şekilde çiftliğine fayda sağlamak için su çalıp çalmadığını araştırdı.

Tabii bu iddialarda suçlanan tek kişi Selleck olmadı. Karısı Jillie de aynı suçlamalara maruz kaldı.

O dönemde Callegues Belediyesi'nin su işlerinden bir yetkili bölgedeki yüzbinlerce çiftçinin kullandıkları suyu azaltmak için önlem aldıklarını belirti.

Sonra da "Bu insanların kullandığı suyun bölgenin içinde kalması ve güven altına alınması gerekiyor" dedi.

Tom ve Jillie Selleck ise sonunda 21 bin dolar gibi bir ceza ödeyerek anlaşma yapmak zorunda kaldılar.

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HALA ÇİFTLİĞİNİ KAYBETMEKTEN KORKUYOR

İşte bütün bunlar yüzünden Tom Selleck ne yapıp edip bu çiftliği korumak, elinde tutmak istiyor. Bunun için de 80 yaşına merdiven dayamasına rağmen çalışmak zorunda hissediyor.

Bu konuyu da yine bir röportajında şöyle ifade etti oyuncu: "Umarım burayı elimde tutabilecek kadar çalışmaya devam edebilirim. Bu her zaman bir sorun. Aslında hayatım boyunca güvendeyim. Evet ama belki 63 dönümlük bir çiftlikte değil."

İşte belki de bu korku yüzünden Tom Selleck, söylentilere göre Hollywood'da dizi sektöründeki bütün tanıdıklarını arayıp yeni bir proje peşine düştü.

Selleck ve karısı Jillie Mack, kızları Hannah'yı burada büyüttü. Selleck'in eski evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kevin de çocukluğunu burada geçirdi.