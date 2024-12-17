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Ünlü oyuncunun gurur günü… Bakanın elinden “en yüksek” onur ödülünü aldı

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#Tom Cruise#Top Gun#ABD Donanması
Ünlü oyuncunun gurur günü… Bakanın elinden “en yüksek” onur ödülünü aldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 15:50

Ona sadece Hollywood’un aksiyon kahramanı denmiyor aynı zamanda son birkaç yıldır “sinemayı kurtaran adam” gözüyle de bakılıyor. Bir yandan pandemi bir yandan da dijital platformlar yüzünden seyirci sayısının dibe vurduğu salonları yeniden dolduran onun başrolünü oynadığı filmler olmuştu…

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Ona bu “sinemayı kurtaran adam” lakabı da sinemanın gelmiş geçmiş en büyük yönetmenlerinden Steven Spielberg tarafından takılmıştı.

62 yaşında gelmesine rağmen genç meslektaşlarını bile geride bırakan Hollywood’un yıldız ismi Tom Cruise bugün çok önemli bir ödülle birlikte yeni bir paye daha verildi.

Ünlü oyuncunun gurur günü… Bakanın elinden “en yüksek” onur ödülünü aldı

Tom Cruise, ABD Donanması tarafından “yüksek cesaret” ödülüne layık görüldü.

Bu, ordu tarafından bir sivile verilebilecek en yüksek mertebe olarak biliniyor.

Yıldız oyuncu cesaret madalyası ödülünü de bizzat ABD Donanma Bakanı Carlos Del Toro’nun elinden aldı.

Ünlü oyuncunun gurur günü… Bakanın elinden “en yüksek” onur ödülünü aldı

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Prestijli tören Chertsey, Surrey'deki Long Cross Stüdyolarında gerçekleşti. Bunun sebebi de Cruise’un şu sıralar Görevimiz Tehlike serisinin son filminin çekimleri için bu stüdyoda harıl harıl çalışıyor olması.

Cruise, uzun bir süre boyunca donanma adına olağanüstü hizmet gösteren sivillere verilen madalyayı aldıktan sonra gururla poz verdi.

Ünlü oyuncunun gurur günü… Bakanın elinden “en yüksek” onur ödülünü aldı

Cruise daha önce de Birleşik Devletler Donanması tarafından onursal Deniz Havacısı unvanına layık görülmüştür.

Ödülü 2020 yılında Top Gun'ın yapımcısı Jerry Bruckheimer ile birlikte Los Angeles'taki Paramount Stüdyolarında düzenlenen bir törenle aldı.

Ünlü oyuncunun gurur günü… Bakanın elinden “en yüksek” onur ödülünü aldı

Deniz Hava Kuvvetleri ödülü Tom Cruise’a verirken “Sinema tarihinde, 1986 yapımı Paramount Pictures filmi Top Gun'dan daha ikonik bir havacılık filmi yoktur” açıklamasını yapmıştı.

Tom Cruise’un bugün kazandığı bu sivil onur ödülü daha önce de Akademi Ödülü sahibi Steven Spielberg ve Tom Hanks'e İkinci Dünya Savaşı destanı Er Ryan'ı Kurtarmak filmindeki çalışmaları nedeniyle verilmişti.

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Ünlü oyuncunun gurur günü… Bakanın elinden “en yüksek” onur ödülünü aldı

Er Ryan'ı Kurtarmak, efsanevi yönetmen Spielberg'in en iyi filmlerinden biri ve şimdiye kadar yapılmış en iyi savaş filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Film 11 dalda Oscar'a aday gösterildi ve Spielberg'e En İyi Yönetmen dahil altı dalda ödül kazandırdı.

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#Tom Cruise#Top Gun#ABD Donanması

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