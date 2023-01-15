Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri

Tolgahan Sayışman: Ulaşılmazlık devri kapandı

Güncelleme Tarihi:

#Tolgahan Sayışman#Hülya Koçyiğit’#Film Gibi Hayatlar
Tolgahan Sayışman: Ulaşılmazlık devri kapandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2023 08:53

Hülya Koçyiğit’in programına konuk olan Tolgahan Sayışman, değişen “şöhret algısı” hakkında konuştu: “Eskiden ulaşılmazlık vardı, şimdi o tamamen kalktı. Sosyal medya sayesinde istediğiniz kişiye ulaşabilir hale geldiniz.”

Haberin Devamı

SUNUCULUĞUNU Hülya Koçyiğit’in üstlendiği, TRT 2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programının yeni bölümüne Tolgahan Sayışman konuk oldu. “Şöhret” hakkında konuşan ünlü oyuncu, sosyal medyayla birlikte algının değiştiğini söyledi: “Şöhret yönetimi var ama günümüzde çok farklı yerlerde artık. Hele sosyal medyanın bu kadar insanın hayatını satın aldığı şu son dönemde, artık kontrol sizden çıkıyor. Çok farklı bir noktadayız. Eskiden ulaşılmazlık vardı, şöhreti başka seviye taşıyordu. Şimdi o tamamen kalktı. Son birkaç senedir sosyal medya sayesinde istediğiniz kişiye, en direkt yoldan ulaşabilir hale geldiniz. Durum öyle olunca şöhret algısı farklı bir yöne kaydı. Şöhret yönetimi de eskiye göre değişti. Benim dönemimde yapılması gerekenler farklıydı, şimdi daha farklı.”
AKTÖRLÜĞÜ BIRAKMADIM
Kurduğu şirketle yapımcılığa soyunan Tolgahan Sayışman, oyunculuğu bırakmadığını da açıkladı: “Kendime vakit ayırmak, kendi istediğim şeyleri yapmak, biraz daha özgür olabilmek için kurdum bu şirketi. Biraz yanlış anlaşılmış. Oyunculuğu bırakıp yapımcılığa odaklandığımı sanmışlar. Öyle değil. Yılların verdiği tecrübeyi sinemaya, dijital mecralara aktarmak istiyorum. Çıkış noktam buydu. Her şeyi bırakıp bu ticaretin içerisine girmeyi düşünmedim. Aktörlüğü bırakmayı istemiyorum.”

Tolgahan Sayışman: Ulaşılmazlık devri kapandı

Doğduğumdan beri ‘Tolgahan’ım
Tolgahan Sayışman, adını değiştirdiği iddiasına da yanıt verdi: “Bir haber çıkmıştı bir yerde, ‘Adını sonradan aldı, gerçek ismi başka’ diye. Ben ciddiye almayınca, yalanlamayınca bu haber kendini tekrar etti. Ben doğduğumdan beridir adım Tolgahan Sayışman. Eskiden ‘Tolga’ diye hitap ederlerdi. Tanınmaya başlayınca tamamen ‘Tolgahan’a döndü.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tolgahan Sayışman#Hülya Koçyiğit’#Film Gibi Hayatlar

BAKMADAN GEÇME!

55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım

55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... 'İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım'

#Olivia Hussey
Geçmişin tanıkları: Keşfedilmeyi bekleyen tarihî köprüler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

Geçmişin tanıkları: Keşfedilmeyi bekleyen tarihî köprüler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
BİR SORUDAN FAZLASI | 50 yaşından sonra aşk olur mu

BİR SORUDAN FAZLASI | 50 yaşından sonra aşk olur mu?

#Aşk