Tolgahan Sayışman: Ulaşılmazlık devri kapandı

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SUNUCULUĞUNU Hülya Koçyiğit’in üstlendiği, TRT 2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programının yeni bölümüne Tolgahan Sayışman konuk oldu. “Şöhret” hakkında konuşan ünlü oyuncu, sosyal medyayla birlikte algının değiştiğini söyledi: “Şöhret yönetimi var ama günümüzde çok farklı yerlerde artık. Hele sosyal medyanın bu kadar insanın hayatını satın aldığı şu son dönemde, artık kontrol sizden çıkıyor. Çok farklı bir noktadayız. Eskiden ulaşılmazlık vardı, şöhreti başka seviye taşıyordu. Şimdi o tamamen kalktı. Son birkaç senedir sosyal medya sayesinde istediğiniz kişiye, en direkt yoldan ulaşabilir hale geldiniz. Durum öyle olunca şöhret algısı farklı bir yöne kaydı. Şöhret yönetimi de eskiye göre değişti. Benim dönemimde yapılması gerekenler farklıydı, şimdi daha farklı.”

AKTÖRLÜĞÜ BIRAKMADIM

Kurduğu şirketle yapımcılığa soyunan Tolgahan Sayışman, oyunculuğu bırakmadığını da açıkladı: “Kendime vakit ayırmak, kendi istediğim şeyleri yapmak, biraz daha özgür olabilmek için kurdum bu şirketi. Biraz yanlış anlaşılmış. Oyunculuğu bırakıp yapımcılığa odaklandığımı sanmışlar. Öyle değil. Yılların verdiği tecrübeyi sinemaya, dijital mecralara aktarmak istiyorum. Çıkış noktam buydu. Her şeyi bırakıp bu ticaretin içerisine girmeyi düşünmedim. Aktörlüğü bırakmayı istemiyorum.”

