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Tolga Tuna ve Asya ile tanışmaya hazır mısınız?

#Seversin#Burak Yörük#İlayda Alişan
Tolga Tuna ve Asya ile tanışmaya hazır mısınız

Kanal D’nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar’ın üstlendiği dizisi “Seversin” için geri sayım başladı.

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Yayınlanan tanıtımları ile daha şimdiden izleyicinin gözdesi olmayı başaran dizi, eğlenceli ve komik öyküsüyle 1 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

İlayda Alişan’ın Asya, Burak Yörük’ün de oyuncu Tolga Tuna karakterine hayat verdiği dizinin, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor.

Seversin’in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.

Seversin’in genel hikayesi şöyle;

Tolga şöhretinin zirvesinde ama tatminsiz genç bir aktör, Asya ise üniversitede okuma hayalleri kuran ve AVM'de çalışan bir tezgahtardır. Hayata siyah ve beyaz kadar farklı bakan bu iki gencin yolları, tesadüfler sonucu kesişince adeta iki farklı dünya birbiriyle çarpışır. Asya bir anda kendini hiç meraklısı olmadığı bir hayatın içinde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga’da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.

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Seversin ilk bölümüyle 1 Haziran Çarşamba akşamı Kanal D’de...

 

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#Seversin#Burak Yörük#İlayda Alişan

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