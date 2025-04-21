×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulaması Hürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Tolga Tekin: Müslüm yufka yürekli ama acımasız bir adam

Güncelleme Tarihi:

#Tolga Tekin#Eşref Rüya#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 11:50

Kanal D'nin sürükleyici öyküsüyle dikkat çeken dizisi Eşref Rüya, hikayesiyle olduğu kadar oyuncularıyla da konuşuluyor. Eşref'in ekibinin ağabeyi konumundaki Müslüm'ü Tolga Tekin canlandırdığı karakteri anlattı: Müslüm yufka yürekli ama gerektiğinde acımasız olabilen bir adam...

Haberin Devamı

 

HER KARAKTERİN AYRI HİKAYESİ VAR
Çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilen bir adamın 'Yetimler' adlı mafyanın baş üyelerinden biri haline gelmesi ve gizemli çocukluk aşkının peşine düşmesini konu alan Eşref Rüya, hikayesiyle olduğu kadar oyuncularıyla da konuşuluyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik ve Ceren Benderlioğlu'nun paylaştığı dizinin öne çıkan karakterlerinden biri de Müslüm Çermik.

Tolga Tekin: Müslüm yufka yürekli ama acımasız bir adam

'İHANETİ ASLA AFFETMEYEN BİR ADAM'
Tolga Tekin'in hayat verdiği Müslüm, ilk bölümden itibaren kendi kitlesini yaratmayı başardı. Tekin, Eşref'in ekibinin en büyüğü ve ekibin ağabeyi konumundaki Müslüm'ü "Doğu kökenli, dindar ve ağırbaşlı bir adam. Çeçenistan'da savaşmış. Bir arkadaşı vesilesiyle dörtlünün bir parçası olmuş. En büyük isteği, karanlık işlere karışmasını hiçbir zaman tasvip etmeyen ailesi ile bir gün arasını düzeltmek. Yufka yürekli ama gerektiğinde acımasız olabilen bir karakter. Katı kuralları var. İhaneti asla affetmiyor. Eşref'le abi-kardeş gibiler" sözleriyle tanımladı.
Tolga Tekin: Müslüm yufka yürekli ama acımasız bir adam

GÜÇLÜ EKİP
Yapımını Tims&B'in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan 'Eşref Rüya' çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de...

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tolga Tekin#Eşref Rüya#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!