Tolga Tekin: Müslüm yufka yürekli ama acımasız bir adam

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HER KARAKTERİN AYRI HİKAYESİ VAR

Çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilen bir adamın 'Yetimler' adlı mafyanın baş üyelerinden biri haline gelmesi ve gizemli çocukluk aşkının peşine düşmesini konu alan Eşref Rüya, hikayesiyle olduğu kadar oyuncularıyla da konuşuluyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik ve Ceren Benderlioğlu'nun paylaştığı dizinin öne çıkan karakterlerinden biri de Müslüm Çermik.

