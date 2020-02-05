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Haber Giriş: 05.02.2020 - 14:33,Son Güncelleme:/

Tolga Sarıtaş'tan 'Çukur' açıklaması

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Tolga Sarıtaş'tan 'Çukur' açıklaması

Oyuncu Tolga Sarıtaş, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Yakın dostlarıyla Günaydın Steakhouse'da buluşup yemek yiyen Tolga Sarıtaş, hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılaştı. Samimi ve mütevazi halleriyle dikkat çeken oyuncu, hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Basında çıkan "Çukur dizisine dahil oluyor" haberleri hakkında Sarıtaş, "Gerekli açıklamayı sosyal medya hesaplarım üzerinden zaten yapmıştım. Öyle bir şey yok arkadaşlar, çıkan haberler doğru değil" dedi.

Tolga Sarıtaştan Çukur açıklaması


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