Tolga Sarıtaş'tan 'Çukur' açıklaması

Yakın dostlarıyla Günaydın Steakhouse'da buluşup yemek yiyen Tolga Sarıtaş, hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılaştı. Samimi ve mütevazi halleriyle dikkat çeken oyuncu, hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Basında çıkan "Çukur dizisine dahil oluyor" haberleri hakkında Sarıtaş, "Gerekli açıklamayı sosyal medya hesaplarım üzerinden zaten yapmıştım. Öyle bir şey yok arkadaşlar, çıkan haberler doğru değil" dedi.





