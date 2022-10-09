Tolga iyi mi yoksa kötü mü?

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◊ Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”nın yeni sezonunda izleyici karşısına çıktınız. Öncelikle yeni projeniz hayırlı olsun.

- Teşekkür ederim. Böyle başarılı ve iyi oyunculardan kurulu güzel bir projenin içinde bulunmaktan çok mutluyum. Bir şeyler katabilmek adına ben de heyecanlıyım. Umarım Tolga karakteri seyircinin ilgisini çeker.

◊ Bu denli başarılı bir projenin içerisinde usta oyuncularla birlikte yer almak size neler hissettiriyor?

- Usta oyuncularla beraber oynamak hep öğretici ve geliştirici olmuştur. Bu açıdan da çok mutluyum. Onlarla çalışma ve tanışma şansı bulduğum için seviniyorum. Sette de herkes çok iyi, güler yüzlü ve benimseyici yaklaştı bana. Bu ekibe dahil olmak güzel bir duygu.

ARTIK SIKI TAKİPÇİSİYİM

◊ “Yargı”da rol almayı kabul etmenizdeki etken ne oldu?

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- Sema Ergenekon’un çok iyi yazdığını düşündüğüm bir hikâye olmasıyla birlikte çok iyi işleyen bir ekibe ve oyuncu kadrosuna dahil olma fikri beni heyecanlandırdı. Hikâyenin kurgusu da izlenme sayısını yükselten en büyük etkenlerden.

◊ Siz ekibe dahil olmadan önce izliyor muydunuz diziyi?

- Maalesef... “Yargı”nın birinci sezonunun çekildiği süreçte ben başka bir projede yer alıyordum. Diziyi biliyordum, ancak izleme şansım olamadı. Ama artık sıkı takipçisiyim ve her yeni bölümü merakla bekliyorum.

İZLEYİCİNİN İLGİSİNE ŞAŞIRDIĞIMI SÖYLEYEMEM

◊ Tolga’yı canlandırıyorsunuz. Nasıl biri, karakterden biraz bahseder misiniz?

- Tolga biraz heyecanlı ve panik ama sonuca ulaşan, stajını yeni bitirmiş genç bir avukat. İlerleyen süreçte daha da tanıyacağımızı düşüyorum. Şu an hikâyede bir gizem var, yavaş yavaş çözülecek.

◊ “Yargı” yayına girdiği günden itibaren sosyal medyada da çok ilgi gördü. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Size gelen yorumlar ne yönde?

- İzleyicinin ilgi göstermesine çok sevindim ama şaşırdığımı söyleyemem. İnsanlar bana yaptıkları yorumlarda Tolga karakterinin iyi biri mi kötü biri mi anlayamadıklarını söylediler çoğunlukla. Bu da hikâyeye hizmet eden bir durum şu an için.

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TENİS OYNUYORUM

◊ Set dışında neler yapıyorsunuz? İlgi alanlarınız neler?

- Bulabildiğim boş zamanlarda tenis oynuyorum, film ve dizi izlemeye çalışıyorum. Spor yapmak ve dostlarımla zaman geçirmek de en sevdiğim etkinlikler.

FARKLI KARAKTERLERİ OYNAMAK İSTİYORUM

◊ Yaptığınız işe dair en büyük tutkunuz nedir?

- Yeni ve farklı karakterler oynama isteğim mesleki olarak en büyük tutkum.