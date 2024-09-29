Tokyo’da yarışacak

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Dünya prömiyerini 28 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 37. Tokyo Film Festivali’nde yapmaya hazırlanan “Gündüz Apollon Gece Athena”nın başrollerini Ezgi Çelik ve Barış Gönenen üstleniyor.

Ezgi ÇelikSelen Uçer, Gizem Bilgen, Melih Düzenli, Neyra Kayabaşı’nın oyuncu kadrosunda yer aldığı film, izleyiciyi yetimhanede büyümüş bir kadının annesinin hayaletini bulmak umuduyla çıktığı fantastik ve eğlenceli bir serüvene davet ediyor.