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Tokyo’da yarışacak

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#Gündüz Apollon Gece Athena#Emine Yıldırım#Tokyo Film Festivali Asya
Tokyo’da yarışacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 08:15

Birçok ödüllü filmde imzası olan Emine Yıldırım yazıp yönettiği “Gündüz Apollon Gece Athena” ile Tokyo Film Festivali Asya’nın Geleceği bölümünde yarışacak.

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Dünya prömiyerini 28 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 37. Tokyo Film Festivali’nde yapmaya hazırlanan “Gündüz Apollon Gece Athena”nın başrollerini Ezgi Çelik ve Barış Gönenen üstleniyor.

Tokyo’da yarışacak

Ezgi Çelik

Selen Uçer, Gizem Bilgen, Melih Düzenli, Neyra Kayabaşı’nın oyuncu kadrosunda yer aldığı film, izleyiciyi yetimhanede büyümüş bir kadının annesinin hayaletini bulmak umuduyla çıktığı fantastik ve eğlenceli bir serüvene davet ediyor.

 

 

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#Gündüz Apollon Gece Athena#Emine Yıldırım#Tokyo Film Festivali Asya

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