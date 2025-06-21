'Tokat olayı sonrası herkes beni deli zannetti'

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Demirel, Türk televizyon tarihine damga vuran Hande Ataizi’ne attığı tokatla ilgili şunları söyledi:

“Hande çok ağır konuşmasaydı bunu yapmazdım. Tokatçı kadın olarak tanınmaktan ziyade sahnelere çıkan kadın olarak tanınmayı çok isterdim. Tokat olayı, yapmak istediklerim ve hayallerimin çok önüne geçti. Herkes beni sinirli ve deli zannetti. Kadın sunucularla yan yana oturamıyordum. Onları da döveceğim diye korkuyorlardı.”

Ünlü isim, sunduğu bir programda da Medyum Memiş ve Medyum Ayşin’in kavga ettiğini söyledi:

“Medyum Memiş stüdyodan içeri girdi ve Medyum Ayşin’i dövdü. Ben de çok korktum. O da benim gibi dayakçı, herkesi dövüyordu. Hep dayaklarla geçti hayatım. Kariyer planlamam istediğim gibi olmadı. Genç kızlığımı mahvettim. Kariyer hedeflerimi de. Her şey çok birbirine girdi. Ben iyi bir programcı olabilirdim. Ama her şeyden önce kalbimde yatan aslan şarkıcılıktı.”