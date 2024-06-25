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Tokat atan Ayhan Sicimoğlu: Kumpas ve şantaj var

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#Ayhan Sicimoğlu#Ayhan Sicimoğlu TOKAT#Ayhan Sicimoğlu Kimdir
Tokat atan Ayhan Sicimoğlu: Kumpas ve şantaj var
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 09:58

Müzisyen ve televizyon programcısı Ayhan Sicimoğlu, parasını isteyen tekne personeline tokat attığı görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından açıklama yaptı.

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Ayhan Sicimoğlu Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili dostlar, bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıyayım. Videolar montaj ve eksiktir. Bana hakaret edilmiş ve iterek kafa ile vurmaya yeltelenilmiştir. Video planlanarak çekilmiştir. Bana yapılan fiziki saldırı kısmı yoktur veya çekilmemiştir. 73 yaşındayım, fiili tecavüz karşısında kendimi savunmam gerekti. Polise şikâyette bulundum. Bu şahıstan ve olayın aslını bilmeden bu işe müdahil olan 3. şahıslardan hukuki yollardan hesap sorulacaktır. Şantaja maruz kaldım, büyük paralar istendi ve boyun eğmedim olay bundan ibarettir.”

 

 

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