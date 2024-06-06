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Titanların Savaşı konusu ne , oyuncuları kimler?

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Titanların Savaşı konusu ne , oyuncuları kimler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 17:00

Yönetmenliğini Louis Leterrier’in üstlendiği, başrollerini Sam Worthington, Liam Neeson ve Ralph Fiennes’in paylaştığı Titanların Savaşı filmi 6 Haziran Perşembe akşamı Beyaz Tv’de ekranlara geliyor. Film, 1981 yılı yapımı Titanların Savaşı filminin yeniden çekimidir. İşte Titanların Savaşı konusu ve oyuncuları!

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TİTANLARIN SAVAŞI KONUSU NE?

Nihai güç için süren mücadele, insanları krallara karşı ve kralları da tanrılara karşı kışkırtmaktadır. Diğer taraftan, tanrılar arasındaki savaş da dünyayı yok edebilecek güçtedir. Bir tanrı olarak doğmuş, ancak insan gibi yetiştirilmiş olan Perseus, ailesini yeraltı dünyasının kinci tanrısı Hades'e karşı korumak konusunda çaresizdir. Kaybedecek hiçbirşeyi kalmayan Perseus, Zeus'un güçlerini ele geçirebilecek ve dünyaya cehennemi yaşatabilecek Hadese karşı, çok tehlikeli bir görevi yönetmeye gönüllü olur. Şeytanlarla ve korkunç canavarlarla olan savaşı kazanmanın tek yolu tanrı olarak güçlerini kabul etmek ve kendi kaderini çizmektir.

TİTANLARIN SAVAŞI OYUNCULARI

Sam Worthington

Gemma Arterton

Mads Mikkelsen

Alexa Davalos

Ralph Fiennes

Liam Neeson

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