Tire nerede, hangi şehrin ilçesi? 2015 Tire’deki silahlı çatışma Müge Anlı’ya konu oldu.

İbrahim Paksoy'un kaybıyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Müge Anlı’ya bağlanan kişiler, Tire'de kahvehaneye dönük silahlı saldırıdan dolayı İbrahim Pala firari olarak arandığını söyledi.



İzmir’de, bir kahvehaneye gece yarısı kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda, bir kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralanmıştı. İddiaya göre, Gökçen’de Mübarek’in kahvehanesi diye bilinen mekan, silahlı saldırıya uğradı. Tire- Ödemiş karayolu üzerinde bulunan kahvehaneye özel bir otomobille gelen saldırganlar yanlarında taşıdıkları av tüfekleri ve tabancayla kahvehaneyi dışarıdan yaylım ateşine tuttu. Kahvehaneye hedef gözetmeksizin yaklaşık 20 el ateş eden saldırganlar olay yerinden geldikleri araçla hızla uzaklaşarak, gece karanlığında izini kaybettirdi. Üç kişiden ikisi yakalandı, o üçüncü kişinin ise İbrahim Paksoy olduğu iddia ediliyor.

TİRE NEREDE?

Tire, Türkiye'nin İzmir ilinin bir ilçesidir. İlçenin doğusunda Ödemiş, kuzeyinde Bayındır, batısında Torbalı ve Selçuk ilçeleri, güneyinde Aydın ili bulunmaktadır.

İzmir'in güneydoğusunda yer alan Tire, il merkezine 80 km uzaklıktadır. İlçenin doğusunda Ödemiş, kuzeyinde Bayındır, batısında Torbalı ve Selçuk ilçeleri, güneyinde Aydın ilinin Germencik, İncirliova ve Efeler ilçeleri bulunmaktadır. Yüzölçümü 716 km²'dir. Kuzeyinde Küçük Menderes Ovası yer alır.

"Yeşil Tire" olarak anılır, çünkü yemyeşildir. Deniz seviyesinden yüksekliği 96 metredir. İlçe sınırları içerisinde bulunan Güme Dağları 1646 m yüksekliğindedir. Dağlara doğru çıkıldıkça çok sayıda bitki türü bulunmaktadır. Tarımsal ürünlerin çeşitliliğinde ilçenin tek akarsuyu olan 175 km uzunluğundaki Küçük Menderes ırmağının da önemli rolü vardır.