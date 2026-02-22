Tibet günahlarının bedelini ödedi!

Haberin Devamı

İLKİM İZLEYENLERİ AĞLATTI

Tibet'in otomobille çarpıp kaçtığı İlkim'in yaşam mücadelesi, hem Serhat ve Zeynep'i hem de ekran başındakileri gözyaşlarına boğdu. İlkim'in kalbinin durduğu anlar, bölümün en gerilimli dakikaları olarak hafızalara kazındı. Serhat, kızının intikamını almak için harekete geçerken Tibet'e günahlarının bedelini Berrak ödetti. Berrak'ın Tibet'i öldürmesiyle bir sayfa kapanırken, yeni olayların fitili ateşlendi.

BELMA CANCİĞER "MUTLU" OLDU

Belma Canciğer'in, Berrak'ın annesi Mutlu karakteriyle kadroya dahil olduğu Güller ve Günahlar'da; Azra, Cihan'dan boşanamadı. Bu gelişme, Zeynep'in kardeşleri Ebru ve Mustafa cephesinde kopacak fırtınanın habercisi oldu. Yaşadıkları olumsuzlukları birbirlerine tutunarak atlatan Zeynep ve Serhat arasındaki bağın daha da güçlenmesi izleyicilerin içini ısıttı.

CUMARTESİ AKŞAMININ BİRİNCİSİ

Ezber bozan senaryosuyla cumartesi akşamları izleyicileri Kanal D'de buluşturan Güller ve Günahlar, tüm kategorilerde gün birincisi oldu. Fenomen yapım, Tüm Kişiler'de 8,34 izlenme oranı ve 22,39 izlenme payı, AB kategorisinde 5,24 izlenme oranı ve 16,82 izlenme payı elde etti. Dizinin 20+ABC1 izlenme oranı 7,20, izlenme payı ise 19,63 olarak kayıtlara geçti.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümleriyle cumartesi akşamları Kanal D'de.