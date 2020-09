This İs Us dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? This İs Us oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

This Is Us dizisi 2016 yapımlı olan bir dizidir. Dram dalında çekilmiş olan This Is Us dizisi Dram alanında ödüle layık görülmüş bir dizidir. This Is Us dizisi NBC'de yayınlanmakta olan bir Amerika Birleşik Devletleri yapımlı dizidir.

This Is Us Dizisinin Konusu Nedir?

Evin reisi ve babası Jake alkol bağımlısı olan bir babadır. Zamanla bu bağımlılığının sorunlarını hayatında yaşamaktadır. Alkol bağımlılığından kurtulmak isteyen Jake, bağımlılık ile ilgili bir takım seminerlere ve toplantılara katılarak bu sorunundan tamamen kurtulmayı amaçlamaktadır. Jake'in üç tane ergenlik çağında olan çocuğu vardır. Çocukları babaları Jake'in bu durumuna üzülmekte ve babalarına yardım etmek istemektedirler.

Randall Jake'in en zeki çocuğudur. Evlenip çocuk yapan tek kişi de odur. Randall aynı zamanda beyaz yakalı olan bir işe sahiptir. Randall küçüklükten beri yetiştiriliş tarzı ile mükemmelliyetçilik takıntısı bulunan biridir. Randall bir takım sağlık problemleri yaşamaktadırlar. Geçici körlük ve el titremesi Randall'ın yaşadığı sağlık sorunları arasındadır. Randall küçüklüğünden beridir biyolojik anne ve babasını merak etmektedir. Çünkü Jake onu bir itfaiye istasyonu önünde bulmuştur. Randall gerçek anne ve babasını bulmak için bir dedektif tutmaya karar verir. Sonunda ise dedektif başarılı olur ve Randall'ın gerçek anne ve babasını bulur. Randall bundan sonra biyolojik anne ve babasının yanında yaşamaya başlar. Fakat Randall kısa süre sonra gerçek babasının son evrede bir kanser hastası olduğunu öğrenir.

This Is Us Kaç Bölüm ve Kaç Sezon?

This Is Us dizisi toplam 54 bölüm ve 4 sezondur.

This Is Us Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

1) Milo Ventimiglia: Jack Pearson

2) Mandy Moore: Rebecca Pearson

3) Sterling K. Brown: Randall Pearson

4) Chrissy Metz: Kate Pearson

5) Justin Hartley: Kevin Pearson

6) Susan Kelechi Watson: Beth Pearson

7) Chris Sullivan: Toby Damon

8) Ron Cephas Jones: William H. Shakespeare Hill

9) Jon Hueartas: Miguel Rivas

10) Alexandra Breckenridge: Sophie

11) Eris Baker: Tess Pearson

12) Faithe Herman: Annie Pearson

This Is Us Yönetmeni Kimdir?

Ken Olin

This Is Us Yapımcısı Kimdir?

Jess Rosenthal

This Is Us Senaristi Kimdir?

- Dan Fogelman

- Kay Oyegun

- Aurin Squire

- Donald Todd