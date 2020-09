The Witcher dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? The Witcher oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

The Witcher, büyücülerle, cadılarla, ejderhalarla, birbirinden garip yaratıklarla dolu fantastik bir dünyayı evlerinize getiriyor. Süperman filmleriyle ün kazanan Hanry Cavill, “Rivyalı Geralt” karakteriyle dizinin izlenmesinde büyük rol oynuyor.

The Witcher Dizisinin Konusu Nedir?

Büyünün, cadıların ve garip yaratıkların egemen olduğu bir dünyadayız. Rivyalı Geralt, hayatta kalmaya çalışan ve hayatını canavar avlayarak sürdüren bir cadıdır. Vengerbergli Yennefer ise gittikçe güçlenen bir büyücüdür. Prenses Ciri de gizeme sahip, dünyayı değiştirebilecek biridir.

Nilfgaard adında bir krallık, bütün krallıkları ele geçirerek, dünyaya hâkim olmak istiyor. Nilfgaard kralı Cahir, bunun önünde tek engelin Prenses Ciri olduğunun farkındadır. Hem işgallerine hem de prensesi aramaya devam eder.

Birinci sezonda Geraldt, Yennefer ve Ciri bir araya gelemezler. Bu üçlü bir araya gelip, Nilfgaard’a karşı birlikte savaşmanın yolunu arayacaklar.

The Witcher Kaç Bölüm ve Sezon?

Dizinin 1. sezonu 8 bölümden oluşuyor. İkinci sezon onayını da alan dizinin yayın tarihi 2021 yılının ilk yarısında olacağı şeklinde açıklandı.

The Witcher Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimlerdir?

Hanry Cavill (Rivyeralı Geraldt); Özel yeteneklere ve güce sahip canavar avcısıdır. Toplum tarafından sevilmez. Bu nedenle yalnız yaşar. Kaderinin doğacak bir kız çocuğuna bağlı olduğuna inanır ve onu aramaya başlar.

Freya Allan (Prenses Ciri); Özel yeteneklere sahip bir prensestir. Ülkesi, Nilfgaard tarafından işgal edilir ve prenses Geraldt’ı bulmak için kaçar.

Anya Chalotra (Vengerbergli Yennefer); Büyücü okulunda özel olarak yetiştirilen bir büyücüdür. Bir krallığa danışman olarak atansa da, görevini başaramaz ve Nilfgaard’a karşı birlik olan büyücülerle birlikte savaşır.

Joey Batey (Jaskier); Mandoliniyle, şarkılar söyleyen bir gezgindir. Geraldt’a birlikte gezerek, onun savaş hikayelerini anlatarak, meşhur olmasını sağlıyor.

Bu dört ana karakter dışında; Eamon Farren (Cahir), MyAnna Buring (Tissaia de Vries), Mimi Ndiweni ( Fringilla Vigo), Therica Wilson-Read (Sabrina Glevissig), Mahesh Jadu (Vilgefortz) dizide rol alıyorlar.

The Witcher Yönetmeni Kimdir?

Dizinin her bir bölümünü; Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez, Charlotte Brändström ve Marc Jobst olmak üzere 4 yönetmen yönetti.

The Witcher Yapımcısı Kimdir?

Dizinin yapımcısı ve sorumlusu Lauren Schmidt Hissrich’tir. Hissrich, aynı zamanda The West Wing, Daredevil, Şemsiye Akademisi, Power, Do No Harm gibi yapımlarda da görev almıştır.

The Witcher Senaristi Kimdir?

Dizinin her bir bölümünün farklı senaristi bulunuyor. Lauren Schmidt Hissrich, dizinin ilk ve son bölümlerinin senaristliğini yaptı. Diğer bölümlerin senaristleri ise; Jenny Klein, Beau De Mayo, Declan De Barra, Sneha Korse, Haily Hall ve Mike Ostrowski’dir.