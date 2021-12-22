The Witcher 3. sezon ne zaman yayınlanacak, olacak mı? The Witcher 3. sezon oyuncuları ve konusu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Okuldaki görüntüler dehşete düşürmüştü Vicdansız öğretmenin ifadesi ortaya çıktıOkuldaki görüntüler dehşete düşürmüştü! Vicdansız öğretmenin ifadesi ortaya çıktı#Aksaray
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...#Otomobil Piyasası
Fenerbahçede ilk bilet kesildi İkisi de tribüne yolladıFenerbahçe'de ilk bilet kesildi! İkisi de tribüne yolladı#Fenerbahçe
Pitbull saldırısına uğramıştı Doktoru son durumunu açıkladı: Meslek hayatımda görmedimPitbull saldırısına uğramıştı! Doktoru son durumunu açıkladı: Meslek hayatımda görmedim#Asiye Ateş
Bakan Kurum’dan belediyelere ‘Yeşil Kalkınma’ çağrısıBakan Kurum’dan belediyelere ‘Yeşil Kalkınma’ çağrısı#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
AK Parti binasına bombalı tuzak Şüpheli belirlendi: Her yerde aranıyorAK Parti binasına bombalı tuzak! Şüpheli belirlendi: Her yerde aranıyor#Bomba
Kur korumalı mevduatın detayları Üst limit yok, birçok kez faydalanılacakKur korumalı mevduatın detayları! Üst limit yok, birçok kez faydalanılacak#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
En büyük hayal gerçek oldu... Tarihi keşifEn büyük hayal gerçek oldu... Tarihi keşif#NASA
Fiyatlar düşecek, noktaFiyatlar düşecek, nokta#Dolar
Yıldır futbolcunun düğünü çok konuşuldu Sezon devam ederken...Yıldır futbolcunun düğünü çok konuşuldu! Sezon devam ederken...#Barcelona
2 şehir arasında mesafe 40 dakikaya düşecek Işığa 90 metre kaldı2 şehir arasında mesafe 40 dakikaya düşecek! Işığa 90 metre kaldı#Zigana Tüneli
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi 4 farklı türü var Nasıl anlaşılırSizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 4 farklı türü var! Nasıl anlaşılır?#Bağışıklık Sistemi
Milyonlarca kiracıya müjde Yargıtaydan emsal kararMilyonlarca kiracıya müjde! Yargıtay'dan emsal karar#Kiracı
Orta Doğuyu karıştıran görüntü Füzeler hazırlanıyor, işte hedefteki ülke...Orta Doğu'yu karıştıran görüntü! Füzeler hazırlanıyor, işte hedefteki ülke...#Balistik Füze
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu’nda tören düzenlendiFaruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu’nda tören düzenlendi#Faruk Tınaz
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

The Witcher 3. sezon ne zaman yayınlanacak, olacak mı? The Witcher 3. sezon oyuncuları ve konusu

#The Witcher 3. Sezon#The Witcher 3. Sezon Ne Zaman#The Witcher
The Witcher 3. sezon ne zaman yayınlanacak, olacak mı The Witcher 3. sezon oyuncuları ve konusu

Dijital platform Netflix'in sevilen dizilerinden The Witcher, ilk iki sezonuyla izleyiciden tam not aldı. Fantastik kurgu kategorisinde yer alan The Witcher 3. sezon için yapımcısı Lauren Schmidt Hissrich'den açıklama geldi. Peki, The Witcher 3. sezon ne zaman? İşte merak edilenler...

Haberin Devamı

Netflix'in ilgi gören yapımlarından The Witcher ilk iki sezonuyla şu anda izleyicisiyle buluşuyor. Sevilen yapım The Witcher 3. sezon araştırmaları devam ederken, dizinin yaratıcısı Lauren Schmidt Hissrich, üçüncü sezonun senaryosunun bittiğini açıkladı. Peki The Witcher 3. sezon ne zaman, tarihi belli oldu mu?

THE WİTCHER 3. SEZON NE ZAMAN?

Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan The Witcher'ın merakla beklenen 2. sezonu 17 Aralık'ta yayınlanmaya başlandı. 8 bölümden oluşan 2. sezon dünya genelinde yoğun ilgi gördü. İlk sezonun ardından iki yıl sonunda yayınlanan The Witcher 2. sezon sonrası şimdi de gözler 3. sezona çevrildi. Dizinin baş yapımcısı Lauren Schmidt Hissrich yaptığı açıklamada "Senaryo hazır, şimdi tek yapacağımız yönetmeni, oyuncuları tekrar sete geri getirmek ve üçüncü sezonun mükemmel bir sezon olduğundan emin olmak” açıklamasında bulundu.

THE WİTCHER KONUSU

Haberin Devamı

Büyünün, cadıların ve garip yaratıkların egemen olduğu bir dünyadayız. Rivyalı Geralt, hayatta kalmaya çalışan ve hayatını canavar avlayarak sürdüren bir cadıdır. Vengerbergli Yennefer ise gittikçe güçlenen bir büyücüdür. Prenses Ciri de gizeme sahip, dünyayı değiştirebilecek biridir.

Nilfgaard adında bir krallık, bütün krallıkları ele geçirerek, dünyaya hâkim olmak istiyor. Nilfgaard kralı Cahir, bunun önünde tek engelin Prenses Ciri olduğunun farkındadır. Hem işgallerine hem de prensesi aramaya devam eder.

Birinci sezonda Geraldt, Yennefer ve Ciri bir araya gelemezler. Bu üçlü bir araya gelip, Nilfgaard’a karşı birlikte savaşmanın yolunu arıyorlar.

THE WİTCHER OYUNCULARI

Henry Cavill-Rivyalı Geralt

Freya Allan-Prenses Ciri

Anya Chalotra-Vengerbergli Yennefer

Joey Batey-Jaskier

Eamon Farren-Cahir

MyAnna Buring-Tissaia de Vries

Mimi Ndiweni-Fringilla Vigo

Therica Wilson-Sabrina Glevissig

Mahesh Jadu-Vilgefortz

Jodhi May-Kraliçe Calanthe

Adam Levy-Fareçuval

Björn Hlynur Haraldsson-Kral Eist Tuirseach

Emma Appleton-Prenses Renfri

Lars Mikkelsen-Stregobor

Royce Pierreson-Istredd

Maciej Musiał-Sir Lazlo

Bart Edwards-Erlenwaldlı Urcheon

Wilson Radjou-Dara

Anna Shaffer-Triss Merigold

Mia McKenna-Marilka

Haberle ilgili daha fazlası:
#The Witcher 3. Sezon#The Witcher 3. Sezon Ne Zaman#The Witcher

BAKMADAN GEÇME!

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz

BAKMADAN GEÇME!

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz