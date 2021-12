The Witcher 3. sezon ne zaman yayınlanacak, olacak mı? The Witcher 3. sezon oyuncuları ve konusu

Haberin Devamı

Netflix'in ilgi gören yapımlarından The Witcher ilk iki sezonuyla şu anda izleyicisiyle buluşuyor. Sevilen yapım The Witcher 3. sezon araştırmaları devam ederken, dizinin yaratıcısı Lauren Schmidt Hissrich, üçüncü sezonun senaryosunun bittiğini açıkladı. Peki The Witcher 3. sezon ne zaman, tarihi belli oldu mu?

THE WİTCHER 3. SEZON NE ZAMAN?

Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan The Witcher'ın merakla beklenen 2. sezonu 17 Aralık'ta yayınlanmaya başlandı. 8 bölümden oluşan 2. sezon dünya genelinde yoğun ilgi gördü. İlk sezonun ardından iki yıl sonunda yayınlanan The Witcher 2. sezon sonrası şimdi de gözler 3. sezona çevrildi. Dizinin baş yapımcısı Lauren Schmidt Hissrich yaptığı açıklamada "Senaryo hazır, şimdi tek yapacağımız yönetmeni, oyuncuları tekrar sete geri getirmek ve üçüncü sezonun mükemmel bir sezon olduğundan emin olmak” açıklamasında bulundu.

THE WİTCHER KONUSU

Haberin Devamı

Büyünün, cadıların ve garip yaratıkların egemen olduğu bir dünyadayız. Rivyalı Geralt, hayatta kalmaya çalışan ve hayatını canavar avlayarak sürdüren bir cadıdır. Vengerbergli Yennefer ise gittikçe güçlenen bir büyücüdür. Prenses Ciri de gizeme sahip, dünyayı değiştirebilecek biridir.

Nilfgaard adında bir krallık, bütün krallıkları ele geçirerek, dünyaya hâkim olmak istiyor. Nilfgaard kralı Cahir, bunun önünde tek engelin Prenses Ciri olduğunun farkındadır. Hem işgallerine hem de prensesi aramaya devam eder.

Birinci sezonda Geraldt, Yennefer ve Ciri bir araya gelemezler. Bu üçlü bir araya gelip, Nilfgaard’a karşı birlikte savaşmanın yolunu arıyorlar.

THE WİTCHER OYUNCULARI

Henry Cavill-Rivyalı Geralt

Freya Allan-Prenses Ciri

Anya Chalotra-Vengerbergli Yennefer

Joey Batey-Jaskier

Eamon Farren-Cahir

MyAnna Buring-Tissaia de Vries

Mimi Ndiweni-Fringilla Vigo

Therica Wilson-Sabrina Glevissig

Mahesh Jadu-Vilgefortz

Jodhi May-Kraliçe Calanthe

Adam Levy-Fareçuval

Björn Hlynur Haraldsson-Kral Eist Tuirseach

Emma Appleton-Prenses Renfri

Lars Mikkelsen-Stregobor

Royce Pierreson-Istredd

Maciej Musiał-Sir Lazlo

Bart Edwards-Erlenwaldlı Urcheon

Wilson Radjou-Dara

Anna Shaffer-Triss Merigold

Mia McKenna-Marilka