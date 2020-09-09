The Wire dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? The Wire oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

2008 yılında final yapan The Wire dizisi, deneyimli yazar ve oyuncu kadrosuna sahip bir dramadır. İşlenilen konular senarist tarafından tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilmiştir. Bazı bölümleri belgesel niteliğinde sayılabilir. Dizinin IMDB puanı ise 9,4'tür. Bu yüksek puan sayesinde dizi hala izlenmeye ve hakkında konuşturmaya devam etmektedir.

The Wire Dizisinin Konusu Nedir?

The Wire dizisi her sezonunda farklı konuları temele almaktadır. Tüm konular Baltimore şehri baz alınarak işlenmiştir. Dizinin ilk sezonunda Baltimore şehrindeki uyuşturucu kullanımı konu ediliyor. Uyuşturucu kullanan gençleri, yaptıkları hataları ve yaşadığı zorlukları aktarıyor. İkinci sezonda küresel bir sorun haline gelen işçi sendikalarını konu ediniyor. Bu konu macera halinde insanların yaşadığı sıkıntıları temele alarak seyirciye aktarılıyor. Dizinin üçüncü sezonunda uyuşturucu problemine atıfta bulunularak olaylar daha politik bir boyuta taşınıyor. Uyuşturucu kullanımının engellenmesi için yapılan girişimlere değiniliyor.

Dördüncü sezonda ise bir diğer küresel sorun olan eğitim konusu baz alınıyor. Eğitim sistemindeki aksaklıklar, yanlış seçimler ve mezuniyet sonrası yaşanan buhranlar çarpıcı bir şekilde yansıtılıyor. Bireylerin nasıl ve neden iş bulamadıklarından bahsediliyor. Son sezonda da medya konusu işleniyor. Hayatın her alanında yer alan medya araçlarının olumsuz etkileri ve insanlığa zararları aktarılıyor.

The Wire Kaç Bölüm ve Sezon?

The Wire dizisi, 2002 yılında başlayıp uzun bir yayın hayatından sonra 2008 yılında ekranlara veda etti. Toplamda 5 sezon yayınlanan dizi 60 bölümden oluşmaktadır. Bölümlerin ortalama süresi 50-60 dakika kadardır. 5. sezonuyla final yapan dizi, hala internet siteleri üzerinden izlenmeye devam etmektedir.

The Wire Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

The Wire dizisi konusu kadar oyunculuklarıyla da kendinden sıkça söz ettirmiştir. Gerek yönetici kadrosu gerek de oyuncu kadrosu önemli isimlerden oluşmaktadır. Ancak dizide alışılanın aksine başrol oyuncusu yoktur.

Dizide yer alan oyuncular; Dominic West, İdris Elba, Felicia Pearson, Andre Royo, Sonja Sohn, Wendell Pierce ve Micheal Kenneth Williams'dır.

The Wire Yönetmeni Kimdir?

Sosyopolitik temaları ele alan The Wire dizisinin yönetmeni Clark Johnson'dır. Uta Briesewitz ise görüntü yönetmenidir.

The Wire Yapımcısı Kimdir?

The Wire dizisinin yapımcısı David Simon'dur. Simon aynı zamanda dizinin yazarıdır. Eski bir polis muhabiri olan Simon, dizinin başından sonuna kadar yapımcılığını üstlenmiştir. Ayrıca Nina Kostroff-Noble ve Karen L. Thorson da dizinin yapımcılarındandır.

The Wire Senaristi Kimdir?

Dram, gizem ve güç türünde olan dizinin senaristleri David Simon, Ed Burns, David Mills ve George Pelecanos'tur.