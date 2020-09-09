The Walking Dead dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? The Walking Dead oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Dram ve korku konulu bir dizi olan The Walking Dead dizisi pek çok film severler tarafından merak edilmektedir. 2010 yılında yayımlanmaya başlamış olan The Walking Dead dizisi oyuncu kadrosu ile oldukça bepğenilen diziler arasında bulunmaktadır.

The Walking Dead Dizisinin Konusu Nedir?

İlk bölümü ile 2010 yılında yayınlanmaya başlayan The Walking Dead ya da Yürüyen ölüler ülkemizde takip edilen yabancı dizi yapımlarından birisidir. The Walking Dead dizisi zombi temalı bir dizidir. Korku ve gerilim ağırlıklıdır. Konusu ve eşsiz sahneleriyle pek çok kişi tarafından beğeni toplamıştır.

The Walking Dead dizisi zombi salgının başlaması ve devamında sağ kalanların verdikleri mücadeleyi anlatmaktadır. Bu salgın oldukça kolay bulaşmakta ve bu nedenle pek çok kişi zombiye dönüşmektedir. Bu salgın beyinsel bir hastalık olmasından dolayı sadece kafalarından vurularak ölmektedirler. Ayrıca etraflarında olan canlıları da yiyerek beslenirler. Zombilere karşı küçük bir grup mücadeleye girişmiştir. Bu grubun liderliğini ise Rick Grimes yapmaktadır.

The Walking Dead Kaç Bölüm ve Sezon?

The Walking Dead dizisi 2010 yılından itibaren yayımlanmaya başlamış bir dizidir. Toplamda 10 sezondan oluşmaktadır. Her sezonun bölüm sayısı birbirinden farklıdır. Tüm sezonların kaç bölüm içerdiği şu şekilde belirtilmiştir:

- 1. Sezon: 6 Bölüm

- 2. Sezon: 13 Bölüm

- 3. Sezon: 16 Bölüm

- 4. Sezon: 16 Bölüm

- 5. Sezon: 16 Bölüm

- 6. Sezon: 16 Bölüm

- 7. Sezon: 16 Bölüm

- 8. Sezon: 16 Bölüm

- 9. Sezon: 16 Bölüm

- 10. Sezon: 16 Bölüm

OThe Walking Dead Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Ülkemizde oldukça sevilen ve merakla beklenen yabancı dizilerden birisi de The Walking Dead dizisidir. Özellikle konusu ile birlikte oyuncu kadrosu ile birçok kişinin beğenisini kazanmıştır. 2010 yılından bu yana toplamda 10 sezon yayınlanmış olan The Walking Dead dizisinin oyuncu kadrosu ve oyundaki rolleri şunlardır:

- Andrew Lincoln oyuncusunun rolü Rick Grimes

- Norman Reedus rolü Daryl Dixon

- Jeffrey Dean Morgan oyuncusunun rolü Negan

- Chandler Riggs oyuncusunun rolü Carl Grimes

- Lauren Cohan oyuncusunun rolü Maggie Greene

- Dania Gurira oyuncusunun rolü ise Michonne olmaktadır.

The Walking Dead Yönetmeni Kimdir?

The Walking Dead dizisinin 6 yönetmeni bulunur Bunlar; Greg Nicotero, David Boyd, Jeffrey F. January, Michael Slovis, Rosemary Rodriguez ve John Polson olmaktadır.

The Walking Dead Yapımcısı Kimdir?

The Walking Dead dizisi Frank Darabont, Gale Anne Hurd, David Alpert, Robert Kirkman, Charles H. Eglee ve Glen Mazzera gibi yapımcı ve kadrosuna sahiptir.

The Walking Dead Senaristi Kimdir?

The Walking Dead dizisinin senaristliğini ise Frank Darabont yapmaktadır.