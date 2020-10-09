The Walking Dead 10.sezon ile geçtiğimiz günlerde Netflix platformu ile izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümleri yüklenmesinden kısa bir süre sonra yeniden kaldırılınca olan bitene anlam veremeyen pek çok kullanıcı, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, The Walking Dead 10.sezon Netflix'ten neden kaldırıldı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

THE WALKİNG DEAD 10.SEZON NETFLİX'TEN NEDEN KALDIRILDI?

Konuyla ilgili Netflix'ten henüz bir açıklama gelmezken, dizinin yeni sezonunun kaldırılma sebebi olarak telif haklarındaki anlaşmazlığın neden olduğu ileri sürülüyor.

The Walking Dead, aynı adlı çizgi roman serisine dayanmaktadır. Roman, dünya çapında beklenmedik bir biçimde ortaya çıkan esrarengiz bir bulaşıcı beyinsel hastalık sonucu, modern medeniyetin sonunu getiren bir zombi salgınını konu eder. Bu dünyada, zombiler, hikâyenin geçtiği bölgenin yerel argosunda "aylaklar" adıyla anılmaktadır. Sadece beyinleri yok edilerek etkisiz hale getirilebilen bu aylaklar, herhangi bir canlıyı yakalayıp parçalayarak yiyen "yaşayan ölüler" olarak betimlenmiştir. Aylaklar, ayrıca, sağlıklı insanları ısırarak veya tahrip ederek içlerindeki zombi virüsünü bulaştırma yoluyla kendileri gibi birer zombiye dönüştürebilmektedir. Seri, bu vahşi zombilerin ortaya çıkışını ve bu ani gelişme sonrasında kendilerini amansız bir yaşam mücadelesi vermek zorunda bulan bir küçük grubun hikâyesini ele almaktadır.