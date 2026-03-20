×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK İLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek Haberleri

'The Traitors Türkiye' perşembe günü başlıyor!

Güncelleme Tarihi:

The Traitors Türkiye perşembe günü başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2026 11:17

Dünya genelinde izlenme rekorları kıran, strateji ve ihanetin sınırlarını zorlayan reality show The Traitors Türkiye’nin yayın tarihi belli oldu.

Haberin Devamı

Sunuculuğunu Giray Altınok’un üstlendiği, merakla beklenen dünyanın en büyük akıl oyunu, 26 Mart Perşembe akşamı Kanal D’de başlıyor. “İçlerinden bazıları göründükleri kadar masum değil” sözünün damga vurduğu tanıtımıyla izleyenleri heyecanlandıran The Traitors Türkiye; gizem, aksiyon ve rekabet dolu formatıyla dikkat çekiyor. Yarışmacılar arasındaki çekişmenin boyutunu ortaya koyan tanıtım, perşembe ekranında kopacak fırtınaya dair ipuçları veriyor.

İDDİALI KADRO

Strateji, güven ve ihanet temalarını akıl oyunlarıyla birleştiren The Traitors Türkiye, şov dünyası ve sanal medyanın ünlü isimlerini bir araya getiriyor. Kadroda Pascal Nouma, Selim Yuhay, Melih Kunukcu, Yasemin Yürük, Mert Öztürk, Yusuf Güney, Hülya Uğur, Emir Elidemir, Yiğit Poyraz, Saadet Özsırkıntı, Tara De Vries, Yaren Alaca, Yasemin Yılmaz, Ayliz Yaşar, Cem Avnayim, Emre Uzunboy, İlkay Buharalı, Öykü Berkan ve Özgür Balakar yer alıyor.

Haberin Devamı

KİM HAİN, KİM MASUM?

Katılımcıların “Traitors” (Hainler) ve “Faithfuls” (Masumlar) olarak iki gruba ayrıldığı The Traitors Türkiye’de, kimlikler yalnızca “Hainler” tarafından biliniyor. Katılımcılar, bir yandan ortak görevleri tamamlayarak büyük ödül için mücadele ederken, diğer yandan kaledeki konumlarını korumak için stratejik kararlar almak zorunda kalıyor. Her bölümde artan gerilim, beklenmedik ittifaklar ve sürpriz elemeler izleyiciyi ekran başında tutacak dinamik bir deneyim sunuyor.

The Traitors Türkiye, 26 Mart Perşembe Kanal D’de başlıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!