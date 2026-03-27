The Traitors Türkiye nefes kesti... Hainliğin kitabı yeniden yazılacak!

HAİNLER VE MASUMLAR BELİRLENDİ



Sunuculuğunu Giray Altınok’un üstlendiği yarışmanın ilk bölümünde 20 ünlü, Belçika’da bir şatoda toplandı. Oyuncusundan şarkıcısına, modacısından fenomenine kadar farklı alanlardan gelen yarışmacılar arasında hainler ve masumlar belirlendi

ŞAŞIRTAN ELEME!



Program daha başlar başlamaz izleyicileri ve yarışmacıları şoke eden bir gelişme yaşandı. Format gereği mimar Selim Yuhay ile DJ Melih Kunukçu’nun seçeceği iki isimle birlikte, yarışma başlamadan iki yarışmacı kaleye veda etti.

HAİNLER SIR VERMEMEYE ÇALIŞTI



Yarışmanın ilk gecesinde sunucu Giray Altınok tarafından belirlenen üç hain; Selim Yuhay, Emir Elidemir ve Özgür Balakar oldu. Hainler kimliklerini gizleyerek stratejik hamleleriyle dikkat çekti. Yarışmacılar, Giray Altınok tarafından verilen görevlerle zorlu parkurlarda ter döktü.

YİĞİT POYRAZ İLK ELENEN İSİM OLDU!



Üç hainin oylama sonucu seçtiği isim Yiğit Poyraz oldu. Poyraz, kahvaltıdan önce aldığı “Kaleyi derhal terk et” yazılı mektupla yarışmaya veda etti.

MERT ÖZTÜRK KALEDEN SÜRGÜN EDİLDİ



Masumların yaptığı oylama sonucunda kaleden sürgün edilen ilk isim ise, Kanal D’nin sevilen programı Kuralsız Sokaklar’ın yüzü, YouTuber Mert Öztürk oldu.

SANAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU



Yarışmanın ilk bölümü sanal medyada da geniş yankı uyandırdı. İzleyiciler, programın yüksek temposuna ve ilk bölümde yaşanan sürpriz elemelere dikkat çekerken, genel olarak formatın sürükleyiciliğini öne çıkardı. Birçok kullanıcı, yarışmanın daha ilk bölümden ters köşelerle dolu olduğunu ve strateji dozunun beklentilerin üzerinde seyrettiğini belirtirken, Giray Altınok’un sunuculuğunun programa ayrı bir dinamizm kattığı yönünde yorumlar yaptı. Sanal medyada “çok eğlenceli olmuş” ve “uzun zamandır böyle sürükleyici bir yarışma yoktu” şeklindeki yorumlar dikkat çekerken, izleyiciler yapım kalitesi, atmosferi ve “kimseye güvenilmez” temasıyla yarışmaya dikkat çekti.

The Traitors Türkiye, televizyon ekranlarında Kanal D’de, dijital platformda ise Prime Video’da izleyiciyle buluşuyor.

