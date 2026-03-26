The Traitors Türkiye bu akşam Kanal D’de başlıyor

Kanal D’de bugün ekrana gelecek “The Traitors Türkiye”nin galası yapıldı.

Sunuculuğunu Giray Altınok’un üstlendiği, Türkiye’nin en görkemli reality şovu için davetliler Belçika Konsolosluğu’nda buluştu. Altınok, yarışmanın hem çekim hem kurgu sürecinin kendileri için çok heyecan verici ve keyifli geçtiğini dile getirdi: “Dünyada çok sevilen ve izlenen bir formatı en iyi şekilde hayata geçirmeye çalıştık. Ortaya da gerçekten gurur duyduğumuz bir iş çıktı.”

BENİ ÇOK ŞAŞIRTAN ANLAR OLDU

Yarışmanın dinamiklerine dair de ipuçları veren oyuncu, formatın temelinde klasik “vampir-köylü” oyununun yer aldığını belirtti.

20 yarışmacı arasından seçilen 3 “hain”, kimliklerini gizleyerek diğer yarışmacıları elemek için strateji geliştirirken “masumlar” ise bu hainleri bulmaya çalışıyor.

Her bölümdeki elemelerle gerilim artıyor. Yarışma boyunca yaşanan psikolojik savaşın altını çizen Altınok, “İnsanların kendilerinden ne kadar emin konuştuğunu ve birkaç gün içinde nasıl değiştiklerini görmek beni en çok şaşırtan şey oldu” dedi.

BELÇİKA’DAKİ KALEDE ÇEKİLDİ

Belçika’da, Ortaçağ atmosferini yansıtan büyüleyici bir kalede çekilen programın görsel dünyası da iddialı. Aynı kalede dünyanın farklı ülkelerinde de çekilen format, ihtişamlı prodüksiyonu ve detaylı sanat tasarımıyla öne çıkıyor.

Kostümler konusunda da oldukça iddialı olan yapımda, her bölüm farklı bir konseptle izleyici karşısına çıkacak. Altınok, özel tasarım kostümler ve mücevherlerle desteklenen bu atmosferin kendisini ayrıca mutlu ettiğini ifade etti.

Tekerlekli sandalye ile geldi



Yarışmacılardan Yasemin Yürük, ayağındaki sakatlığa rağmen lansmana katıldı. Tekerlekli sandalye ile görüntülenen Yürük’ün enerjisi ve morali ise yerindeydi. Ünlü isim, yaşadığı talihsizliğe rağmen yarışma heyecanını doyasıya yaşadı.

“Havalar nasıl olursa olsun, sizin havanız iyi olsun” ifadesiyle hafızalarda yer eden bir dönemin ünlü hava durumu sunucusu Hülya Uğur da programda yarışacak.

Giray Altınok - Prime Video Ülke Müdürü Alptuğ ÇopuroğluTara de Vries - Pascal Nouma

Yasmin Erbil - Yiğit Poyraz