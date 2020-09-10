The Society dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? The Society oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi
The Society dizisi bir gençlik dizisidir. Yayınlandığı günden bugüne çok sevilmiştir. The Society dizisinin konusu, kaç sezon olduğu ile ilgili bilgileri sizler için derledik.
Dizinin ilk sezonu 10 Mayıs 2019'da yayınlanmıştır. Yayınlandığı günden itibaren de oldukça sevilmiştir. Bu sebeple de Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başardı.
The Society Dizisinin Konusu Nedir?
Liseli öğrenciler kasabada tekrar sıfırdan medeniyet kurmaya karar verirler. The Society dizisinde öğrenciler kasabalarına benzeyen tamamen boş bir kasabaya gönderilirler ve bu kasabada asla ailelerinden bir iz yoktur.
Dizi Nobel ödülü bulunan İngiliz şair ve aynı zamanda romancı olan William Golding'in Sineklerin Tanrısı isimli kitabından esinlenmiştir. Dizi Chris Keyser ve Marc Webb imzası taşımaktadır.
The Society Dizisi Kaç Bölüm Ve Sezon?
The Society dizisi 2019 yapımı olan bir Amerikan dizisidir. Bu dizi dram kategorisinde izleyici karşısına çıkmaktadır. Dizinin bölümleri genel olarak bir saat sürmektedir.
Dizinin ilk sezonu on bölümden oluşur. Dizinin ikinci sezonunun çekilip çekilmeyeceği ise şuan bilinmemektedir.
The Society Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?
Dizide oyuncu listesi şu şekildedir;
Katrhyn Newton, Allie Pressman
Grant Whitney, Scott
Steven McDermott, Noshir
Haley Lanzoni, Jesse
Troy Tripicchio, Matt
Amy Carlson, Amanda Pressman
Ryan Doyle, Gangly Boy
Emeka Anammah, Travis
Acei Martin, Tiffany
Henry Lynch, Marc
Christopher Gray Brandon, Eggles
Rachel Keller, Cassandra Pressman
Madelina Logan, Gretchen
Dante Rodrigues, Zane
Seth Meriwether, Greg Dewey
Peter Donahue, Shoe
Damon J. Gillespie, Mickey
Benjamin Breault, Blake
Alicia Crowder, Erika
Kelly Golden, Marnie
Matisse Rose, Jessica
Naomi Oliver, Olivia
Grace Victoria Cox, Lexie
Kiara Pichardo, Madison Russo
Olivia Nikkanen, Gwen
Salena Qureshi, Bean
Emilio Garcia-Sanchez, Jason
Spencer House, Clark
Jack Mulhern, Grizz
Toby Wallace, Campbell Eliot
Alex MacNicoll, Luke
José Julian, Gordie
Kristine Froseth, Kelly Aldrich
Alex Fitzalan, Harry Bingham
Olivia DeJonge, Elle Tomkins
Jacques Colimon, Will LeClair
Natasha Liu Bordizzo, Helena
Sean Berdy, Sam Eliot
Gideon Adlon, Becca Gelb karakterini canlandırmaktadır.
Dizide görüldüğü gibi oyuncu kadrosu oldukça geniştir. Dizide bir anda senaryo başka bir gencin üzerine kaymaktadır. Bu sayede dizinin dinamiği her zaman korunmakta ve izleyicide heyecana yola açmaktadır.
The Society Yönetmeni Kimdir?
The Society dizisinin yönetmen koltuğunda Spidermen'i de yöneten Marc Webb oturmaktadır
The Society Yapımcısı Kimdir?
Dizinin yapımcısı Marc Webb ile Pavlina Hatoupis yapmıştır.
The Society Senaristi Kimdir?
Dizinin senaristliğini Qui Nguyen ile Anna Fishko yapmıştır.
Dizi bir dram gençlik dizisi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Dizide 15 yaşında bir grup gencin zor durumda kaldıkları zaman nasıl şiddet eğilimi olacakları ve kötü bir karaktere bürünecekleri de konu edinmektedir. Sezon sonu pek çok soru işareti ile bitmiştir. Bu sebeple de bu soruların ikinci sezonda cevaplanacağı düşünülmektedir.
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