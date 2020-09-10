The Society dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? The Society oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Dizinin ilk sezonu 10 Mayıs 2019'da yayınlanmıştır. Yayınlandığı günden itibaren de oldukça sevilmiştir. Bu sebeple de Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başardı.

The Society Dizisinin Konusu Nedir?

Liseli öğrenciler kasabada tekrar sıfırdan medeniyet kurmaya karar verirler. The Society dizisinde öğrenciler kasabalarına benzeyen tamamen boş bir kasabaya gönderilirler ve bu kasabada asla ailelerinden bir iz yoktur.

Dizi Nobel ödülü bulunan İngiliz şair ve aynı zamanda romancı olan William Golding'in Sineklerin Tanrısı isimli kitabından esinlenmiştir. Dizi Chris Keyser ve Marc Webb imzası taşımaktadır.

The Society Dizisi Kaç Bölüm Ve Sezon?

The Society dizisi 2019 yapımı olan bir Amerikan dizisidir. Bu dizi dram kategorisinde izleyici karşısına çıkmaktadır. Dizinin bölümleri genel olarak bir saat sürmektedir.

Dizinin ilk sezonu on bölümden oluşur. Dizinin ikinci sezonunun çekilip çekilmeyeceği ise şuan bilinmemektedir.

The Society Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Dizide oyuncu listesi şu şekildedir;

Katrhyn Newton, Allie Pressman

Grant Whitney, Scott

Steven McDermott, Noshir

Haley Lanzoni, Jesse

Troy Tripicchio, Matt

Amy Carlson, Amanda Pressman

Ryan Doyle, Gangly Boy

Emeka Anammah, Travis

Acei Martin, Tiffany

Henry Lynch, Marc

Christopher Gray Brandon, Eggles

Rachel Keller, Cassandra Pressman

Madelina Logan, Gretchen

Dante Rodrigues, Zane

Seth Meriwether, Greg Dewey

Peter Donahue, Shoe

Damon J. Gillespie, Mickey

Benjamin Breault, Blake

Alicia Crowder, Erika

Kelly Golden, Marnie

Matisse Rose, Jessica

Naomi Oliver, Olivia

Grace Victoria Cox, Lexie

Kiara Pichardo, Madison Russo

Olivia Nikkanen, Gwen

Salena Qureshi, Bean

Emilio Garcia-Sanchez, Jason

Spencer House, Clark

Jack Mulhern, Grizz

Toby Wallace, Campbell Eliot

Alex MacNicoll, Luke

José Julian, Gordie

Kristine Froseth, Kelly Aldrich

Alex Fitzalan, Harry Bingham

Olivia DeJonge, Elle Tomkins

Jacques Colimon, Will LeClair

Natasha Liu Bordizzo, Helena

Sean Berdy, Sam Eliot

Gideon Adlon, Becca Gelb karakterini canlandırmaktadır.

Dizide görüldüğü gibi oyuncu kadrosu oldukça geniştir. Dizide bir anda senaryo başka bir gencin üzerine kaymaktadır. Bu sayede dizinin dinamiği her zaman korunmakta ve izleyicide heyecana yola açmaktadır.

The Society Yönetmeni Kimdir?

The Society dizisinin yönetmen koltuğunda Spidermen'i de yöneten Marc Webb oturmaktadır

The Society Yapımcısı Kimdir?

Dizinin yapımcısı Marc Webb ile Pavlina Hatoupis yapmıştır.

The Society Senaristi Kimdir?

Dizinin senaristliğini Qui Nguyen ile Anna Fishko yapmıştır.

Dizi bir dram gençlik dizisi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Dizide 15 yaşında bir grup gencin zor durumda kaldıkları zaman nasıl şiddet eğilimi olacakları ve kötü bir karaktere bürünecekleri de konu edinmektedir. Sezon sonu pek çok soru işareti ile bitmiştir. Bu sebeple de bu soruların ikinci sezonda cevaplanacağı düşünülmektedir.