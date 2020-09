The Sinner dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? The Sinner oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Amerikan yapımı gerilim ve gizem konulu dizi olan The Sinner, ilk olarak 2017 yılında gösterime girmiştir. Dizi içerisinde her şey belliyken, bir o kadarda karışık hale gelmekte ve bu da dizinin daha izlenme oranını artırıyor.

The Sinner Dizisinin Konusu Nedir?

Dizinin ana konusu bir plajda başlıyor. Sıradan ve normal olarak görülen bir anne, bir baba ve çocukların tatil yapmak için bir tatil bölgesine gitmesi ve plajda gelişecek olan bir cinayet sonrasında tamamen her şeyin değişeceği görülmektedir. Cora Elizabeth Tannetti adlı anne karakter, bu plaja ailesi ile birlikte gelmeden önce sıradan bir hayatı bulunmaktaydı. Ancak tatil bölgesine gelmesinin ardından hareketlerinde ciddi değişikler yaşayan anne Cora, kendine ve başkalarına zarar verme istediğini bir türlü durduramadı. Bu kötü huyu nedeni ile başına gelecek olan bela sonrasında hayatı değişecektir.

Plajda hiç sebepsiz Frankie adlı karakteri öldüren anne Cora, cinayeti işlediğini kabul eder ve polislere ifadesini bu şekilde verir. Polisin elinde tüm delil ve ifadeler vardır ve dosyayı kapatmak ister. Ancak Dedektif Harry Ambrosse bu cinayetin sebebini bulmak ister. Anne Cora cinayetin sebebini bilmemektedir. Bu durum dedektife ilginç gelir ve olaylar bu şekilde daha da gizemli bir hal almaya başlar. Dedektif Ambrose’nin dosyayı kapatması için sebebini öğrenmesi gerekliliği, ikilinin ilerleyen bölümlerde daha da yakın olmasına sağlar. Daha önce hiç birbirini tanımayan bu ikili arasında gelişen olaylar ve cinayetin sebepleri, The Sinner dizisinin ana konusudur.

The Sinner Kaç Bölüm ve Sezon?

Polisiye, suç, gizem ve drama gibi konuların sıkça görülmüş olduğu The Sinner dizisi, 2017 yılında başlamıştır. Dizide şu an için toplamda 3 sezon bulunuyor. Her sezon için 8 bölümün bulunduğu The Sinner dizisinde yeni gelişmeler de yer alıyor. Son yapılan açıklamaya göre dizinin dördüncü sezonu için çalışmalar başlamıştır.

The Sinner Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

The Sinner dizisinin ana karakterinde iki başrol oyuncusu yer alıyor. Dizinin başrol oyuncuları, canlandırdıkları karakterler ve diğer isimler şu şekildedir:

- Jessica Biel: Cora Elizabeth Tannetti

- Bill Pulman: Dedektif Harry Ambrose

- Christopper Abbott: Mason Tannetti

- Nadia Alexander: Phoebe

- Natalie Paul: Heather Novack

- Elisha Henig: Julian Walker

- Carrie Coon: Vera Walker

The Sinner Yönetmeni Kimdir?

The Sinner dizisinin yönetmenlik koltuğunda oturan isim Antonio Campos’dur.

The Sinner Yapımcısı Kimdir?

Dizinin yapımcısı olan isim Derek Seamons’dur.

The Sinner Senaristi Kimdir?

The Sinner dizisinin yapımcılığını üstlenen isim olan Derek Seamons, aynı zamanda dizinin senaristidir.