The Revenant filminin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? The Revenant oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

İlk olarak 2016 yılında yayınlanmaya başlamış olan The Revenant, daha çok intikam alma ve drama konuları ağırlıklı olarak görülüyor. Çekimlerine 2015 yılında başlanmış olan The Revenant, en macera konulu Amerikan filmleri arasında yer alıyor.

The Revenant Dizisinin Konusu Nedir?

Hugh Glass adındaki bir karakterin hayatını konu alan The Revenant filminde, 1820’li yıllar ele alınmış. Amerika’da kürk avcılığı yapmakta olan Hugh Glass’ın başına bir talihsiz olay geliyor. Bir boz ayının saldırısına uğrayan Glass, ölümcül ve büyük yara alıyor. The Revenant filminin konusu da tam burada başlıyor. Aldığı büyük yaralar sonrasında ekibinin onu ölüme terk etmesi ile tek başına kalan Hugh Glass, buradan sağ çıkabilmek için büyük mücadeleler veriyor. Ekibinin ölüme terk etmesi ile birlikte kin ve nefret duygularını bir arada yaşayan Glass, hem fiziksel, hem de ruhsal açıdan kendini toparlamak adına daha da hırslanıyor.

Dizinini ilerleyen bölümlerinde Hugh Glass’ın kurtulmak için verdiği mücadeleler sıkça karşımıza çıkıyor olsa da, film içinde Glass’ın Amerikalı ve bölgedeki diğer yerliler ile olan yakınlığına dikkat çekiliyor. İki tarafı da idare etmeye çalışan Glass sayesinde Amerika’daki yerliler ve diğer kişilerin sosyal hayatta birbirlerine olan düşmanlıkları da sergilenmiş. Ancak Hugh Glass’ın iki tarafla iyi anlaşması, hayatta kalma mücadelesinde daha olumsuz durumlar yaşamasına da yol açıyor.

The Revenant Kaç Bölüm ve Sezon?

Yaklaşık 8,1 IMDb puanına sahip olan The Revenant, dizi olarak düşünülse de filmdir. Bu nedenle yalnızca tek bölüm olarak beyaz perdeye aktarılmış olan The Revenant filmi toplamda 2 saat 36 dakika kadar sürmektedir.

The Revenant Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Başrol ve diğer oyuncu kadrosunda oldukça ünlü ve popüler isimler bulunan The Revenant filminin ana karakterini yani Hugh Glass’ı canlandıran isim Leanorda DiCaprio’dur. Di Caprio aynı zamanda yıllarca süren Oscar ödülünü de bu film sayesinde kazanmıştır. Filmin diğer oyuncu kadrosu ise şu şekilde:

- Tom Hardy

- Will Poulter

- Paul Anderson

- Domhnall Gleeson

- Lukas Haas

- Brendan Fletcher

- Brad Carter

- Kristoffer Joner

- Robert Moloney

- Vincent Leclerc

- Christopher Rosamond

- McCaleb Burnett

- Javier Botet

- Kory Grim

The Revenant Yönetmeni Kimdir?

Filmin yönetmenlik koltuğundaki isim Alejandro Gonzalez Inarritu olarak görülüyor.

The Revenant Yapımcısı Kimdir?

Filmin yapımcılığını üstlenen toplam 7 kişi bulunuyor. O isimler ise şu şekildedir:

- Steve Golin

- David Kanter

- Arnon Milchan

- Keith Redmon

- James W. Skotchdopole

- Alejandro Gonzalez Inarritu

- Mary Parent

The Revenant Senaristi Kimdir?

- Mark L. Smith

- Alejandro Gonzalez Inarritu

The Revenant Bütçe ve Hasılatı Ne Kadar?

Filme ayrılan bütçe yaklaşık 135 Milyon Dolar olarak görülüyor. Filmin toplam hasılatı ise 533 Milyon Dolardır.