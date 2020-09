The Rain dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? The Rain oyuncuları (Oyuncu ladrosu) listesi

The Rain Danimarka yapımı bir yabancı dizidir. Konusu bilim kurgu ağırlıklıdır. İlk sezonu ile oldukça merak uyandıran The Rain yüksek izlenme oranına sahip bir yabancı dizidir.

The Rain Dizisinin Konusu Nedir?

The Rain ilk sezonu ile merak uyandırmış ve pek çok izleyici tarafından heyecanla izlenmiş bir dizidir. Bilim kurgu dizisi olan The Rain dram da içermektedir. Dizinin konusu İskandinavya bölgesini ele geçirmiş olan virüs salgınının olduğu ve bundan kurtulmak isteyen iki Danimarka uyruklu kardeşin hikayesi anlatılmaktadır. İki kardeş bu salgından 6 ay sonra istediği yaşamı benimsememeleri ve kendileri gibi düşünen her gencin aralarına katılıp yaşamlarını özgürce devam ettirmelerini konu almaktadır.

The Rain dizindeki bu virüs yağmur damlaları ile bulaşmaktadır. İskandinavya nüfusunu kırıp geçiren bu virüs sonrasında 6 yıl geçmiş ve iki kardeş ile birlikte kurtulan diğer gençler güvenli bir yerde buluşurlar. Bu gençler burada merak ettikleri pek çok sorunun yanıtını aramaktadırlar.

The Rain Kaç Bölüm ve Sezon?

The Rain dizisi 2018 ve 2019 yılları arasında yayımlanmış toplam 2 sezondan oluşan bir dizidir. 3. sezonu pek çok kişi tarafından merakla beklenmektedir. The Rain ilk sezonunda toplamda 8 bölüm yer almaktadır. İkinci sezonunda ise 6 bölümden oluşmuştur.

The Rain Oyuncuları (oyuncu kadrosu) Kimler?

The Rain dizisi oyuncuları toplamda 10 kişiden oluşmaktadır. Dizinin oyuncu kadrosu ve rolleri şunlardır;

- Alba Agust Simone rolünde oynamaktadır.

- Lucas Lynggaard Tonnesen Rasmus rolünde oynamaktadır.

- Mikkel Bıoe Folsgaard Martin rolündedir.

- Lukas Lokken Patrick rolünde oynamaktadır.

- Jessica Dinnage Lea rolündedir.

- Sony Lindberg Jean rolündedir

- Natalie Madueno Fie rolünde oynamaktadır.

- Clara Rosager Sarah rolünde oynamaktadır.

- Evib Ahmad Kira rolünde oynamaktadır.

- Johannes Kuhnke Sten rolünde oynamaktadır.

The Rain Yönetmeni Kimdir?

Oldukça sürükleyici bir dizi olan The Rain dizisinin yönetmenleri Stanley Donen ve Gene Kelly tarafından üstlenilmiştir.

The Rain Yapımcısı Kimdir?

The Rain dizisinin dizi yapımcılığı görevini Arthur Freed üstlenmiştir. Ayrıca dizi için Harold Rosson görüntü yönetmenliğini, Cedric Gibbons sanat yönetmenliğini, Edwin B. Willis set dekoratörü görevini ve Walter Plunkett ise Kostüm tasarımcılığı görevini üstlenmiştir.

The Rain Senaristi Kim?

Yağmur ile bulaşan bir virüsün İskandinavya halkını kırıp geçirmesinden 6 yıl sonra iki kardeşin hayatını anlatan The Rain dizisinin iki senaristi bulunmaktadır. The Rain dizisinin senarist görevini Betty Comden ve Adolph Green üstlenmiştir.