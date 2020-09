The Oa dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? The Oa oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

The Oa dizisi Amerika Birleşik Devletleri yapımlı bir bilim kurgu dizisidir. İlk kez 2016 yılında izleyicinin karşısına çıkan The Oa dizisi Netflix platformunda yayınlanmakta olan bir dizidir. The Oa dizisinin son bölümü ise 2019 yılında tamamlanmıştır. The Oa dizisi bilim kurgu alanında çekilmiş olan yaklaşık olarak 2 sezon sürmüş bir dizidir. Netflix platformunda ise bu dizi %90 oranında beğeniye layık görülmüştür.

The Oa Dizisinin Konusu Nedir?

Prairie Johnson 7 yıl önce kaybolmuş ve 7 yıldır nerede olduğundan haberi olunmayan bir kızdır. Nerede olduğu hakkında hiçbir fikri olmayan bu genç kız bir intihar girişiminde bulunmak ister. Köprüden atlamak isteyen genç kız bunu başaramamıştır. Köprüden atlayan genç kız hemen hastaneye kaldırılır ve doktorlar tarafından gözlem altında tutulur. Tam bu esnada 7 yıl önce kaybettiği ve bir daha göremediği ailesini kaldırıldığı hastanede görecektir. Ailesi kızları Praire'yi gördükten sonra şok geçirir ve onda bir takım değişiklikler olduğunu gözlemlerler.

Praire 7 yıl önce kaybolduğunda gözleri kör olduğu halde şuan gözleri görmekte olan bir genç kızdı. Adının ise OA olduğunu söyleyen genç kızın vücudunda ise anlam verilemeyen bazı yara izlerine rastlanılmıştı. Ailesi genç kızlarından artık ürker hale gelmişti. Praire'nin 7 yıl boyunca nerede olduğu da ailesi tarafından merak edilemekte idi. Praiere başından geçenleri ise FBI'ya anlatmaya karar verir.

The Oa Kaç Bölüm ve Kaç Sezon?

The Oa dizisi toplam 16 bölüm olan 2 sezonluk bir dizidir.

The Oa Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

1) Brit Marling: Prairie Johnson (OA)

2) Emory Cohen: Homer Roberts

3) Scott Wilson: Abel Johnson

4) Alice Krige: Nancy Johnson

5) Phylis Smith: Elizabeth Betty Broderick-Allen

6) Patrick Gibson: Steve Winchell

7) Brendan Meyer: Jesse

8) Brandon Perea: Alfonso

9) Ian Alexender: Buck Vu

10) Jason Isaacs: Dr Hunter Aloysius Hap Percy

The Oa Yönetmeni Kimdir?

The Oa dizisinin yönetmeni Zal Batmanglij'dir.

The Oa Yapımcısı Kimdir?

The Oa dizisinin yapımcısı Plan B Enterteinmentve, True Detective ve The Knick şirketleri üstlenmektedir.

The Oa Senaristi Kimdir?

The Oa dizisinin senaristinin 3 tane senaristi bulunmaktadır. Bunlar;

- Brit Marling

- Brendan Meyer

- Zal Batmanglij ( Aynı zamanda dizinin yönetmenliğini üstlenmektedir. )