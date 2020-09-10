The Notebook dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? The Notebook oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi
Yabancı filmler ülkemizde de geniş izleyici kitlesine ulaşan filmlerdir Ülkemizde bulunan yabancı film izleyicisi Netflix ve diğer platformlarda yer alan filmleri tercih etmektedirler. The Notebook filmi de o yabancı filmlerden biri olup konusu ve kaç bölüm olduğu merak edilmektedir. The Notebook filmini ilk defa duyan film severler son haftalarda bu filme dair araştırma yapmaktadırlar. Peki, The Notebook filminin konusu nedir? The Notebook filmi kaç bölüm ve kaç sezon çekilmiştir? The Notebook filminin yönetmeni kimdir? The Notebook filminin oyuncu kadrosunda kimler yer almaktadır? İşte The Notebook filmine dair tüm detaylar.
The Notebook filmi 2004 yapımlı bir filmdir. Filmde yer alan birçok sahne için The Notebook filmi ödüle layık görülmüştür. Nicholas Spark adlı yazarın romanında uyarlanan bu film ABD yapımlı bir filmdir. İngilizce dilinde çekilmiş olan The Notebook filmi toplam 2 saat 3 dakika sürmektedir. Filmin hikayesi James Gamer' tarafından oluşturulmuştur.
The Notebook Filminin Konusu Nedir?
Bu hikaye 1940 yılında geçmektedir. Hamilton Seabrok adasında dünyaya gelmiş bir genç kızdır. Mutlu bir hayatı olan Hamilton, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Karolina eyaletinde yaşamını sürdürmektedir. Ailesi ile birlikte tatile gelen Hamilton, burada gördüğü kendi yaşıtı olan bir gence aşık olur. Ardından bu genç ile yakınlaşmaya başlar. Birbirlerine deliler gibi aşık olan bu iki genç aralarında ki maddi durum ve sınıfsal farklar olmasına rağmen hiçbir güç bu aşkı engelleyemez.
Tam o dönemde 2. Dünya savaşının patlak vermesi de bu aşkın önündeki en büyük engellerden biri olarak görülür. Bu iki genç her şeye rağmen birbirlerini severler. Fakat bazı elde olmayan durumlardan dolayı sürekli ayrılma eşiğine gelmektedirler. Savaşın ortasında aşkın ve dramın anlatıldığı bu film usta oyuncuların çıkarmış olduğu en iyi filmlerden biri olarak bilinmektedir.
The Notebook Filminin IMDb Puanı Kaçtır?
The Notebook filminin IMDb puanı 7.8'dir.
The Notebook Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?
1) Tim Ivey
2) Gena Rowlands: Allie Calhoun
3) Starletta DuPois: Nurse Esther
4) Anthony Michael Q. Thomas: Nurse Keith
5) Ed Grady: Harry
6) Renee Amber: Nurse at Counter
7) Jenniffer Echols: Nurse Selma
8) Geoffrey Knight: Barker
9) Kevin Connoly: Fin
10) Ryan Gosling: Noah
11) Heather Wahlquist: Sara Tuffington
12) Rachel McAdams: Allie
13) Andrew Schaff: Matthew Jamison
14) Matt Shelly: Seabrook Boy
The Notebook Yönetmeni Kimdir?
The Notebook filminin yönetmeni Nick Cassavetes'dir.
The Notebook Yapımcısı Kimdir?
The Notebook filminin iki tane yapımcısı bulunmaktadır. Bunlar;
- Toby Emmerich
- Mark Johnson
The Notebook Senaristi Kimdir?
The Notebook filminin senaristi Jeremy Leven'dır.
The Notebook Bütçe ve Hasılat Ne Kadar?
The Notebook filmi için ayrılan bütçe 29 milyon dolardır. Bu filmden elde edilen hasılat ise 115 milyon dolardır.
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