The Mandalorian dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? The Mandalorian oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Bir Star Wars hikayesi olan The Mandalorian, Disney’in yeni platformu olan Disney+’da yayınlanıyor. İlk sezonu 8 bölüm halinde 2019 yılında yayınlandı. İkinci sezon onayını da alan dizinin Ekim 2020’de yayınlanacağı açıklandı.

The Mandalorian Dizisinin Konusu Nedir?

Mandalorian (Pedra Pascal), çocukluğunda ailesini kaybetmiş ve Mandalorianlar tarafından büyütülmüştür. Mandalorianlara özgü, maske takmakta ve yüzünü kimse bilmemektedir. Mandalorian bir nevi kafatası avcısı, silahşordur. Evrenin neresinde olursa olsun para karşılığı iş yapar. Günün birinde Greef Karga (Carl Weathers) tarafından bir iş verilir. Görevi bir paketi teslim alıp, onlara getirmektir.

Mandalorian, paketi teslim aldığında bunun küçük bir çocuğa benzeyen bir varlık olduğunu görür. Teslim ettiğinde de çocuğun öldürüleceğini anlayınca, çocuğu teslim etmez. Yeni Galaktik Cumhuriyeti de bu çocuğun peşindedir. Böylece kovalamaca ve kaçmaca başlar.

Bu kaçış sırasında Mandalorian, eski bir asker olan Cara Dune (Gina Carano) ile tanışır. Cara Dune, bu kaçış olayında ona yardımcı olacaktır.

The Mandalorian Kaç Bölüm ve sezon?

12 Kasım 2019 yılında ilk bölümüyle izleyicilerle buluşan dizinin ilk sezonu 8 bölümdür. İzleyici ve gelir bakımından yapımcı şirket Disney’i memnun eden dizi ikinci sezon onayını da aldı. İkinci sezon 2020’nin Ekim ayında yayınlanacak.

The Mandalorian Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimlerdir?

Dizinin başrolünde Pedro Pascal (Narcos, The Mentalist, Game Of Thrones, Graceland) oynuyor. Pedro Pascal’a; Carl Weathers (Chicago Justice, Colony), Gina Carano (Çapraz Ateş, Deadpool, Hızlı ve Öfkeli 6, In The Blood), Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Revolution) eşlik ediyorlar.

The Mandalorian Yönetmeni Kimdir?

Dizinin her bir bölümünü farklı bir yönetmen çekse de başyönetmen koltuğunda Jon Favreau oturdu. Favreou aynı zamanda; Elf, Iron Man, Iron Man 2, Iron Man 3, Cowboys & Aliens filmlerinin de yönetmenliğini yapmıştır.

Dave Filoni (1., 5. bölümler), Rick Famuyiwa (2., 6. bölümler), Deborah Chow (3., 7. bölümler), Bryce Dallas Howard (4. bölüm), Taika Waititi (8. bölüm) yönetmen koltuğuna oturan isimlerdir.

The Mandalorian Yapımcısı Kimdir?

Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy ve Colin Wilson dizinin yönetici yapımcılarıdır. Karen Gilchrist yardımcı yapımcı olarak dizide görev almıştır. Lucas Film şirketi yapımcılığını üstlenmiştir.

The Mandalorian Senaristi Kimdir?

Jon Favreau dizinin yönetmenliği ve yapımcılığı yanı sıra senaristliğinde de görev almıştır. Dizinin diğer senaristleri ise; Dave Filoni (1. ve 5. bölümlerin yönetmeni), Rick Famuyiwa (2. ve 6. bölümlerin yönetmeni), Cristopher Yost (Thor Serisi, Max Steel, Hulk Thor’a Karşı)’dır.