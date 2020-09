The Liar And His Lover dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? The Liar And His Lover oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

The Liar And His Lover, 2013 yılında çekilen Kanojo wa Uso o Aishisugiteru isimli bir bir Japon filminden aynı isim ve konuyla uyarlanmıştır. 16 bölüm olarak yayınlanan birinci sezonun ardından dizi final yapmıştır.

The Liar And His Lover Dizisinin Konusu Nedir?

Joy (Yoon So Rim), büyükannesiyle birlikte yaşayan bir lise öğrencisidir. Çocukluk arkadaşları Baek Jin Woo (Song Kang) ve Lee Gyoo Sun (Park Jong Hyeok) ile Red Velvet grubunu kurarak, müzik yapıyorlar. Joy okulda çok tembel olmasına rağmen çok güzel sesiyle grubun, vokalistidir.

Kang Han Kyul (Lee Hyun Woo) çok yetenekli bir bestecidir. Güzel seslerden ilham alarak beste yapmaktadır. Aynı zamanda Crude Play grubunun görünmeyen yüzüdür. Kyul ile Joy müzik seçmelerinde karşılaşırlar ve Joy Kyul’a aşık olur. Fakat, Crude Play grubunun yeni basçısı Seo Chan Young (Lee Seo Won) ile Joy’un çocukluk arkadaşı da Joy’a aşıktırlar.

Kyul ile Joy, her bölümde bir barışıp, bir ayrılırlar. Kyul, gerçek kimliğini sakladığı için sürekli olarak Joy’a yalan söyler. Aynı zamanda Joy’un etrafında da ilgili erkekler olduğu için karmaşık bir aşk ilişkisi yaşarlar.

The Liar And His Lover Kaç Bölüm ve Sezon?

Dizi, Güney Kore yayın kanalı olan TVN kanalında 2017 yılında 1 sezon ve 16 bölüm olarak yayınlandı. Dizinin ikinci sezonu olup, olmayacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

The Liar And His Lover Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimlerdir?

Dizinin başrollerinde, ikinci defa televizyon dizisinde boy gösteren ünlü şarkıcı Lee Hyun Woo (Kahraman, Moorim Okulu) ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Yoon So-rim oynuyorlar.

Yardımcı rollerde ise; Lee Seo Won (Seo Chan-young), Jung-Jin Lee (Choi Jin-hyuk), Song Kang (Baek Jin Woo), Hong Seo-young (Chae Yoo-na), Kim Sung Joo (Yoo Shin-hyun), Jung Ki-yong (Ji İn-ho) yer alıyorlar.

The Liar And His Lover Yönetmeni Kimdir?

Dizinin yönetmen koltuğunda Kim Jin-Min oturuyor. Jin-Min; Aşk Zamanı (2013), Annyeong UFO (2004), Ders Dışı (2020), Hukuksuz Avukat (2018) gibi yapımların da yönetmenliğini yapmıştır.

The Liar And His Lover Yapımcısı Kimdir?

Dizinin yapımcı şirketi, Güney Koreli tvN kanalıdır. Moon Seok-hwan , Oh Kwang-hee , Jinnie Jin-hee Choi dizinin yapımında görev almışlardır. Netflix şirketi ise dizinin yayın haklarını satın alarak, kendi platformunda izlenmesini sağlıyor.

The Liar And His Lover Senaristi Kimdir?

Dizinin senaristliğini Kotomi Aoki (İlk Aşkımı Sana Veriyorum, Kız Kardeşim, Aşkım) ile Kim Kyeong-min (Dal Ja’s Spring, Jungle Fish 1-2) birlikte yapmışlardır.