The Irishman filminin konusu nedir? Imdb Puanı kaçtır? The Irishman oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

The Irıshman, eski bir asker olan Frank Sheeran’ın hayatına odaklanıyor. Bir mafya tetikçisi olan Sheeran’ın hayatından kesitler sunuyor. Aynı zamanda Amerika’nın en gizemli suç olaylarından biri olan sendika lideri Jimmy Hoffa’nın ortadan kayboluşu da işleniyor.

The Irishman Filminin Konusu Nedir?

Frank –The Irıshman- Sheeran (Robert De Niro), II. Dünya Savaşı’nda savaşmış bir savaş gazisidir. Amerika’ya dönünce Bufalino (Joe Pesci) ailesinin tetikçiliğini yapmıştır. Bufalino ailesi için tetikçilik, dolandırıcılık yapmakla birlikte aynı zamanda işçi sendikası memurudur.

Frank Sheeran’ın suç geçmişine geri dönüşler yaparak, o dönemin izleri ekrana yansıtılıyor. İşçi sendikası lideri olan Jimmy Hoffa (Al Pacino)’nun ortadan kayboluş hikayesi de filmde anlatılıyor.

The Irishman IMDB Puanı Kaçtır?

Film, dünya sinemalarında gösterildiğinde 7,9/10 imdb puanı aldı. Türkiye’de ise izleyicilerin ve otoritelerin büyük beğenisini kazanarak 8.0/10 imdb puanını aldı.

The Irishman Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimlerdir?

Filmin başrollerinde; Robert De Niro (Frank –The Irıshman- Sheeran) ve Al Pacino (Jimmy Hoffa) yer alıyorlar. Bu ikiliye; Joe Pesci (Russel Bufalino), Harvey Keitel (Angelo Bruno), Bobby Cannavale (Felix –Skinny Razor- Di Tullio), Ray Romano ( Billy Bufalino), Stephen Graham (Antony Provenzano) ve Anna Paquin (Peggy Sheeran) eşlik ediyorlar.

The Irishman Yönetmeni Kimdir?

Filmin yönetmenliğini oscarlı yönetmen Martin Scorsese yapmıştır. Scorsese 50 yıllık sinema kariyerinde 74 film ve diziye imzasını atmıştır. Sıkı Dostlar, Taksi Şoförü, Kızgın Boğa, Köstebek, Casino, Arka Sokaklar, Zindan Adası, New York Çeteleri, Silence, Hugo yönetmenin öne çıkan filmleri arasındadır.

The Irishman Yapımcısı Kimdir?

Filmin yapımcıları arasında birçok isim bulunuyor. Robert De Niro, Gaston Pavlovich, Jane Rosenthal, Martin Scorsese, Randall Emmet, Emma Tillinger Koskoff, Jai Stefan, Irwin Winkler yapımcılar arasındadır. David J. Webb ise ortak yapımcıdır.

The Irishman Senaristi Kimdir?

Filmin senaristliğini Steve Zaillian (Bernard Ernest Steven Zaillian) yapmıştır. Zaillian daha önce; Expodus, Elektrik Savaşları, My Dinner With Herve, Kızıl Serçe, Deep Water, The Night Of ve Ripley yapımlarının da senaristliğini yapmıştır.

The Irishman Bütçe ve Hâsılatı Ne Kadardır?

The Irıshman 140 milyon dolarlık bütçesiyle Martin Scorsese’in bugüne kadar ki en maliyetli filmi oldu.

Filmin, Şükran Günü’nde ve öncelikle Netflix’de yayınlanması izleyici sayısında azalmaya yol açtı.

The Irıshman, 27 Kasım’da Netflix’de gösterime girdiğinde sadece ABD’de 751 bin kişi filmi kesintisiz izledi. Çünkü film 3,5 saate yakın sürüyordu. İlk beş günde ise bu sayı 17,1 milyon kişiye ulaştı. Şayet, film Netflix yerine sinemalarda gösterilseydi ortalama 9 dolar bilet fiyatı hesaplandığında ilk haftada 155 milyon dolar hâsılata ulaşacaktı.